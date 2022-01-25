Тысячи российских туристов не могут вылететь из Турции

Аэропорт Стамбула прекратил принимать и отправлять рейсы из-за сильного снегопада, около 12 тысяч россиян не могут покинуть и прилететь в город. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации Туроператоров России (АТОР).
«Сильный снегопад не дает аэропорту Стамбула возобновить работу. Движение в городе закрыто. По данным АТОР, сейчас в Стамбуле может находиться около 10-12 тыс. российских туристов. Обильный снегопад и мощный ветер привели к обрушению крыши грузового терминала», — сообщает АТОР.
Аэропорт закрыт до полуночи по местному времени, но ограничения могут продлиться, если снегопад продолжится. Всего было отменено 729 рейсов. Застрявшим в аэропорту пассажирам аэропорт предложил 30% скидки на питание и бесплатный Wi-Fi.
Аэропорт Стамбула прекратил принимать и отправлять рейсы из-за сильного снегопада, около 12 тысяч россиян не могут покинуть и прилететь в город. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации Туроператоров России (АТОР). «Сильный снегопад не дает аэропорту Стамбула возобновить работу. Движение в городе закрыто. По данным АТОР, сейчас в Стамбуле может находиться около 10-12 тыс. российских туристов. Обильный снегопад и мощный ветер привели к обрушению крыши грузового терминала», — сообщает АТОР. Аэропорт закрыт до полуночи по местному времени, но ограничения могут продлиться, если снегопад продолжится. Всего было отменено 729 рейсов. Застрявшим в аэропорту пассажирам аэропорт предложил 30% скидки на питание и бесплатный Wi-Fi.