Тысячи российских туристов не могут вылететь из Турции

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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, очередь , багаж, рощино, люди с сумками
Застрявшим в аэропорту Стамбула пассажирам предложили бесплатный Wi-Fi и скидку на питание Фото:

Аэропорт Стамбула прекратил принимать и отправлять рейсы из-за сильного снегопада, около 12 тысяч россиян не могут покинуть и прилететь в город. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации Туроператоров России (АТОР).

«Сильный снегопад не дает аэропорту Стамбула возобновить работу. Движение в городе закрыто. По данным АТОР, сейчас в Стамбуле может находиться около 10-12 тыс. российских туристов. Обильный снегопад и мощный ветер привели к обрушению крыши грузового терминала», — сообщает АТОР.

Аэропорт закрыт до полуночи по местному времени, но ограничения могут продлиться, если снегопад продолжится. Всего было отменено 729 рейсов. Застрявшим в аэропорту пассажирам аэропорт предложил 30% скидки на питание и бесплатный Wi-Fi.

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Аэропорт Стамбула прекратил принимать и отправлять рейсы из-за сильного снегопада, около 12 тысяч россиян не могут покинуть и прилететь в город. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации Туроператоров России (АТОР). «Сильный снегопад не дает аэропорту Стамбула возобновить работу. Движение в городе закрыто. По данным АТОР, сейчас в Стамбуле может находиться около 10-12 тыс. российских туристов. Обильный снегопад и мощный ветер привели к обрушению крыши грузового терминала», — сообщает АТОР. Аэропорт закрыт до полуночи по местному времени, но ограничения могут продлиться, если снегопад продолжится. Всего было отменено 729 рейсов. Застрявшим в аэропорту пассажирам аэропорт предложил 30% скидки на питание и бесплатный Wi-Fi.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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