29 января 2022

Трамп: у России есть все шансы захватить Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, трамп дональд
Дональд Трамп обвинил в сложившейся ситуации Джо Байдена Фото:
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Война на Украине

Через год после избрания президента США Джо Байдена политическая ситуация во всем мире ухудшилась. Так, теперь Китай угрожает Тайваню, а Россия может взять Украину под контроль, убежден экс-президент США Дональд Трамп.

«Количество убийств увеличивается, нелегальные мигранты миллионами проникают в страну. Китай угрожает Тайваню, Иран подошел к созданию ядерной бомбы, Россия может взять под контроль Украину», — подвел итоги Трамп, выступая на митинге в Техасе. Трансляция мероприятия велась на американской сети кабельного и спутникового телевидения Cable-Satellite Public Affairs Network.

Трамп отметил, что виной всему — американский лидер Джо Байден, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Их действия экс-президент США назвал «фиглярством высшей пробы».

Ранее Трамп предрек, что в ближайшее время конфликт между Китаем и Тайванем, касающийся двух спорных островных групп — Цзиньмэнь и Мацзу в Тайваньском проливе, может обостриться. Это произойдет после Олимпиады в Пекине, уверен политик.

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Через год после избрания президента США Джо Байдена политическая ситуация во всем мире ухудшилась. Так, теперь Китай угрожает Тайваню, а Россия может взять Украину под контроль, убежден экс-президент США Дональд Трамп. «Количество убийств увеличивается, нелегальные мигранты миллионами проникают в страну. Китай угрожает Тайваню, Иран подошел к созданию ядерной бомбы, Россия может взять под контроль Украину», — подвел итоги Трамп, выступая на митинге в Техасе. Трансляция мероприятия велась на американской сети кабельного и спутникового телевидения Cable-Satellite Public Affairs Network. Трамп отметил, что виной всему — американский лидер Джо Байден, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Их действия экс-президент США назвал «фиглярством высшей пробы». Ранее Трамп предрек, что в ближайшее время конфликт между Китаем и Тайванем, касающийся двух спорных островных групп — Цзиньмэнь и Мацзу в Тайваньском проливе, может обостриться. Это произойдет после Олимпиады в Пекине, уверен политик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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