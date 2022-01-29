Трамп: у России есть все шансы захватить Украину

Через год после избрания президента США Джо Байдена политическая ситуация во всем мире ухудшилась. Так, теперь Китай угрожает Тайваню, а Россия может взять Украину под контроль, убежден экс-президент США Дональд Трамп.
«Количество убийств увеличивается, нелегальные мигранты миллионами проникают в страну. Китай угрожает Тайваню, Иран подошел к созданию ядерной бомбы, Россия может взять под контроль Украину», — подвел итоги Трамп, выступая на митинге в Техасе. Трансляция мероприятия велась на американской сети кабельного и спутникового телевидения Cable-Satellite Public Affairs Network.
Трамп отметил, что виной всему — американский лидер Джо Байден, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Их действия экс-президент США назвал «фиглярством высшей пробы».
Ранее Трамп предрек, что в ближайшее время конфликт между Китаем и Тайванем, касающийся двух спорных островных групп — Цзиньмэнь и Мацзу в Тайваньском проливе, может обостриться. Это произойдет после Олимпиады в Пекине, уверен политик.
Через год после избрания президента США Джо Байдена политическая ситуация во всем мире ухудшилась. Так, теперь Китай угрожает Тайваню, а Россия может взять Украину под контроль, убежден экс-президент США Дональд Трамп. «Количество убийств увеличивается, нелегальные мигранты миллионами проникают в страну. Китай угрожает Тайваню, Иран подошел к созданию ядерной бомбы, Россия может взять под контроль Украину», — подвел итоги Трамп, выступая на митинге в Техасе. Трансляция мероприятия велась на американской сети кабельного и спутникового телевидения Cable-Satellite Public Affairs Network. Трамп отметил, что виной всему — американский лидер Джо Байден, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Их действия экс-президент США назвал «фиглярством высшей пробы». Ранее Трамп предрек, что в ближайшее время конфликт между Китаем и Тайванем, касающийся двух спорных островных групп — Цзиньмэнь и Мацзу в Тайваньском проливе, может обостриться. Это произойдет после Олимпиады в Пекине, уверен политик.