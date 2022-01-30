30 января 2022

New York Post: мисс США-2019 покончила с собой в центре Нью-Йорка

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Дом на Уралмаше. Екатеринбург, аварийный дом, аварийная лента
Тело Чесли Крист нашли около одного из зданий Фото:

Бывшая мисс США Чесли Крист покончила с собой в центре Нью-Йорка. Ее тело нашли около одной из высоток — 60-этажного здания Orion ранним утром. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах США.

«Пусть этот день принесет вам покой и покой», — написала она на своей странице в соцсети Instagram перед гибелью. Информацию сообщает New York Post.

«В большой печали мы разделяем кончину нашей любимой Чесли», — говорится в заявлении семьи бывшей мисс США. Отмечается также, что она была светлым человеком.

В своей последней просьбе она попросила передать все свое имущество матери, пишет RT. Правоохранители выясняют подробности произошедшего, передает телеканал 360.

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Бывшая мисс США Чесли Крист покончила с собой в центре Нью-Йорка. Ее тело нашли около одной из высоток — 60-этажного здания Orion ранним утром. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах США. «Пусть этот день принесет вам покой и покой», — написала она на своей странице в соцсети Instagram перед гибелью. Информацию сообщает New York Post. «В большой печали мы разделяем кончину нашей любимой Чесли», — говорится в заявлении семьи бывшей мисс США. Отмечается также, что она была светлым человеком. В своей последней просьбе она попросила передать все свое имущество матери, пишет RT. Правоохранители выясняют подробности произошедшего, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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