New York Post: мисс США-2019 покончила с собой в центре Нью-Йорка

Бывшая мисс США Чесли Крист покончила с собой в центре Нью-Йорка. Ее тело нашли около одной из высоток — 60-этажного здания Orion ранним утром. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах США.
«Пусть этот день принесет вам покой и покой», — написала она на своей странице в соцсети Instagram перед гибелью. Информацию сообщает New York Post.
«В большой печали мы разделяем кончину нашей любимой Чесли», — говорится в заявлении семьи бывшей мисс США. Отмечается также, что она была светлым человеком.
В своей последней просьбе она попросила передать все свое имущество матери, пишет RT. Правоохранители выясняют подробности произошедшего, передает телеканал 360.
Бывшая мисс США Чесли Крист покончила с собой в центре Нью-Йорка. Ее тело нашли около одной из высоток — 60-этажного здания Orion ранним утром. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах США. «Пусть этот день принесет вам покой и покой», — написала она на своей странице в соцсети Instagram перед гибелью. Информацию сообщает New York Post. «В большой печали мы разделяем кончину нашей любимой Чесли», — говорится в заявлении семьи бывшей мисс США. Отмечается также, что она была светлым человеком. В своей последней просьбе она попросила передать все свое имущество матери, пишет RT. Правоохранители выясняют подробности произошедшего, передает телеканал 360.