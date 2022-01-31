В Кремле не обсуждают введение локдауна на фоне волны «Омикрона»

31 января 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

В России растет число заболевших COVID Фото: Размик Закарян © URA.RU В России не собираются вводить локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «[Вопрос о введении локдауна в стране] не актуален. [Такая мера] не обсуждается», — сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента URA.RU. Затишье волны «Омикрона» ожидается весной-летом, прогнозирует доктор биологических наук Анча Баранова. Она также не исключила, что могут появиться новые штаммы. В России за сутки госпитализировали 9090 человек за сутки. Выявлено 124 070 случаев заболевания за сутки. Умер 621 человек, вылечились 30 130 пациента. Локдаун могут ввести, когда ежедневно будут госпитализировать более 20 тыс человек, сказал URA.RU зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, пока ситуация не критичная и достаточно мер, введенных в отдельных регионах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России не собираются вводить локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «[Вопрос о введении локдауна в стране] не актуален. [Такая мера] не обсуждается», — сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента URA.RU. Затишье волны «Омикрона» ожидается весной-летом, прогнозирует доктор биологических наук Анча Баранова. Она также не исключила, что могут появиться новые штаммы. В России за сутки госпитализировали 9090 человек за сутки. Выявлено 124 070 случаев заболевания за сутки. Умер 621 человек, вылечились 30 130 пациента. Локдаун могут ввести, когда ежедневно будут госпитализировать более 20 тыс человек, сказал URA.RU зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, пока ситуация не критичная и достаточно мер, введенных в отдельных регионах.