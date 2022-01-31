Биолог спрогнозировала, когда будет затишье волны «Омикрона» в РФ

31 января 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Биолог считает, что коронавирус может и дальше мутировать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Затишье роста заболеваемости коронавирусом из-за штамма «Омикрон» будет весной и летом. С таким заявлением выступила доктор биологических наук Анча Баранова. «Скорее всего, по прошествии этой волны у нас наступит некое затишье. То есть я думаю, что весна и лето выдадутся в плане эпидемиологическом довольно спокойными», — отметила Анча Баранова в эфире стрима RT «Летучка», который транслировался на YouTube. По словам Барановой, из-за роста заболеваемости у людей будет иммунитет к «Омикрону». Биолог не исключила вероятность появления новых штаммов. По ее словам, эволюционный потенциал коронавируса еще не исчерпан. Ранее доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов предрек рост смертности от «Омикрона». По его словам, высокая заразность нового штамма приводит к тому, что число случаев растет и из-за этого смертность не снижается. «Вирус в четыре раза менее убийственный, но заболевает в шесть раз больше людей. Значит будет в полтора раза больше смертей», считает Власов. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сомневается, что пандемия завершится штаммом «Омикрон», отмечает сайт MK.RU . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Затишье роста заболеваемости коронавирусом из-за штамма «Омикрон» будет весной и летом. С таким заявлением выступила доктор биологических наук Анча Баранова. «Скорее всего, по прошествии этой волны у нас наступит некое затишье. То есть я думаю, что весна и лето выдадутся в плане эпидемиологическом довольно спокойными», — отметила Анча Баранова в эфире стрима RT «Летучка», который транслировался на YouTube. По словам Барановой, из-за роста заболеваемости у людей будет иммунитет к «Омикрону». Биолог не исключила вероятность появления новых штаммов. По ее словам, эволюционный потенциал коронавируса еще не исчерпан. Ранее доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов предрек рост смертности от «Омикрона». По его словам, высокая заразность нового штамма приводит к тому, что число случаев растет и из-за этого смертность не снижается. «Вирус в четыре раза менее убийственный, но заболевает в шесть раз больше людей. Значит будет в полтора раза больше смертей», считает Власов. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сомневается, что пандемия завершится штаммом «Омикрон», отмечает сайт MK.RU.