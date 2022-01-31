В ДНР сообщили о возможной гибели десятков ополченцев

31 января 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Судьба более 60 украинских пленных не известна с 2015 года, сообщила Дарья Морозова Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Более 60 сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики, которые находились в плену на Украине, могут быть мертвы. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. «У нас есть основания предполагать, что удерживаемых, о которых Украина не предоставляет информацию, уже нет в живых. Более 60 из них были задержаны еще в начале конфликта, однако с 2015 года Украина не отвечает на наши запросы, касающиеся их статуса и местонахождения», — цитирует Дарью Морозову официальный сайт уполномоченного по правам человека в ДНР. Омбудсмен уточнила, что всего в список граждан, которых республика разыскивает на территории Украины, входят 94 человека. ДНР неоднократно направляла этот перечень в Международный комитет Красного Креста с просьбой уточнить местонахождение людей. По словам Морозовой, это не принесло результатов. Уполномоченный по правам человека заявила, что ДНР расценивает молчание Украины «как попытку скрыть следы своих военных преступлений». По мнению Морозовой, это дает основание полагать, что пленных уже нет в живых. Ранее в Кремле обвинили Украину в нарушении Минских соглашений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти договоренности важны для обмена пленным и урегулирования конфликта в Донбассе. Он также отметил, что существует проблема по верификации списка лиц, удерживаемых Украиной, решить которую до сих пор не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Более 60 сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики, которые находились в плену на Украине, могут быть мертвы. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. «У нас есть основания предполагать, что удерживаемых, о которых Украина не предоставляет информацию, уже нет в живых. Более 60 из них были задержаны еще в начале конфликта, однако с 2015 года Украина не отвечает на наши запросы, касающиеся их статуса и местонахождения», — цитирует Дарью Морозову официальный сайт уполномоченного по правам человека в ДНР. Омбудсмен уточнила, что всего в список граждан, которых республика разыскивает на территории Украины, входят 94 человека. ДНР неоднократно направляла этот перечень в Международный комитет Красного Креста с просьбой уточнить местонахождение людей. По словам Морозовой, это не принесло результатов. Уполномоченный по правам человека заявила, что ДНР расценивает молчание Украины «как попытку скрыть следы своих военных преступлений». По мнению Морозовой, это дает основание полагать, что пленных уже нет в живых. Ранее в Кремле обвинили Украину в нарушении Минских соглашений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти договоренности важны для обмена пленным и урегулирования конфликта в Донбассе. Он также отметил, что существует проблема по верификации списка лиц, удерживаемых Украиной, решить которую до сих пор не удалось.