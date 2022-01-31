В Свердловском онкоцентре в 2022 году изменится тактика лечения

В 2022 году для онкобольных расширится перечень утвержденных клинических рекомендаций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловском онкодиспансере в 2022 году пациентов будут лечить по-новому. Объем хирургической помощи и лучевой терапии увеличится, а химиотерапию ждут корректировки. Об этом URA.RU сообщили в ТФОМСе (территориальный фонд обязательного медицинского страхования — прим.ред.) Свердловской области.

«В 2022 года ожидаются изменения. Они будут касаться, в основном, не финансирования, а структуры оказываемой помощи. Мы ожидаем роста лучевой и хирургической помощи, а также — повышения доступности химиотерапевтического лечения», — сказано в сообщении.

Расширится и перечень утвержденных клинических рекомендаций. «В Свердловской области расширяется перечень исследований для диагностики и лечения злокачественных новообразований. Сегодня в системе ОМС Свердловской области тарифицировано около 100 молекулярно-генетических исследований (это самый высокий показатель в стране) со стоимостью от 3-х до 50 тысяч рублей. Эти „анализы“ помогут не только корректно определить характер опухоли, но и подобрать наиболее подходящий метод терапии», — сообщили в пресс-службе ТФОМСа.

Денег на медицинскую помощь онкобольным тоже будет больше. За счет средств системы ОМС в 2022 году выделят 8 млрд 152 миллиона рублей. Это несколько выше нормативных показателей прошлого года — в 2021 году было выделено 7,9 млрд рублей, отметили в фонде.

Ранее URA.RU писало, что в 2020 году показатель смертности от онкологии в Свердловской области составил 226,8 случая на 100 тыс. жителей, тогда как годом ранее он достигал 232 случаев на 100 тыс. человек. В Екатеринбурге у мужчин чаще выявляются новообразования предстательной железы (15,7%), бронхолегочной системы (15,4%), ободочной кишки (8,9%). У женщин доминируют рак молочной железы (20,8%), кожи (11,5%), ободочной кишки (9,1%). Среди причин смертности от онкологических заболеваний лидируют бронхолегочная система (14,5%), ободочная железа (10,6%) и молочная железа (10,3%).

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