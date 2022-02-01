Российские компании переведут максимум сотрудников на удаленку

01 февраля 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

В настоящий момент в России удаленно работают три миллиона человек Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Российские компании должны перевести максимум своих работников на удаленный режим работы из-за роста заболеваемости COVID-19. Соответствующую рекомендацию дала российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). «В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года», — передает РИА «Новости» сообщение РТК. Отмечается, что численность сотрудников, которые могут перейти на удаленку, определяется непосредственно компанией. В Министерстве труда и социальной защиты подчеркнули, что перевод работника на удаленный режим не является основание для снижения его зарплаты. По данным министерства, в настоящее время дистанционно работают около трех миллионов человек. Ранее на удаленный режим работы перешло правительство РФ. На фоне роста заболеваемости COVID-19 работодателям предложили тестировать сотрудников на ковид два раза в неделю, пишет телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что остановить рост заболеваемости пока невозможно, сообщает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские компании должны перевести максимум своих работников на удаленный режим работы из-за роста заболеваемости COVID-19. Соответствующую рекомендацию дала российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). «В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года», — передает РИА «Новости» сообщение РТК. Отмечается, что численность сотрудников, которые могут перейти на удаленку, определяется непосредственно компанией. В Министерстве труда и социальной защиты подчеркнули, что перевод работника на удаленный режим не является основание для снижения его зарплаты. По данным министерства, в настоящее время дистанционно работают около трех миллионов человек. Ранее на удаленный режим работы перешло правительство РФ. На фоне роста заболеваемости COVID-19 работодателям предложили тестировать сотрудников на ковид два раза в неделю, пишет телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что остановить рост заболеваемости пока невозможно, сообщает RT.