Российские компании переведут максимум сотрудников на удаленку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ноутбук, деньги, интернет покупки. Москва, ноутбук, интернет, сеть, клавиатура, работа, покупки, всемирная сеть, компьютер, деньги, работа в офисе, руки, удаленка
В настоящий момент в России удаленно работают три миллиона человек Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российские компании должны перевести максимум своих работников на удаленный режим работы из-за роста заболеваемости COVID-19. Соответствующую рекомендацию дала российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

«В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года», — передает РИА «Новости» сообщение РТК.

Отмечается, что численность сотрудников, которые могут перейти на удаленку, определяется непосредственно компанией. В Министерстве труда и социальной защиты подчеркнули, что перевод работника на удаленный режим не является основание для снижения его зарплаты. По данным министерства, в настоящее время дистанционно работают около трех миллионов человек.

Ранее на удаленный режим работы перешло правительство РФ. На фоне роста заболеваемости COVID-19 работодателям предложили тестировать сотрудников на ковид два раза в неделю, пишет телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что остановить рост заболеваемости пока невозможно, сообщает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские компании должны перевести максимум своих работников на удаленный режим работы из-за роста заболеваемости COVID-19. Соответствующую рекомендацию дала российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). «В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года», — передает РИА «Новости» сообщение РТК. Отмечается, что численность сотрудников, которые могут перейти на удаленку, определяется непосредственно компанией. В Министерстве труда и социальной защиты подчеркнули, что перевод работника на удаленный режим не является основание для снижения его зарплаты. По данным министерства, в настоящее время дистанционно работают около трех миллионов человек. Ранее на удаленный режим работы перешло правительство РФ. На фоне роста заболеваемости COVID-19 работодателям предложили тестировать сотрудников на ковид два раза в неделю, пишет телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что остановить рост заболеваемости пока невозможно, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...