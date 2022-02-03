Челябинке удалили женский орган весом в пять килограмм

Врачи сумели удалить гигантскую опухоль (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске врачи областного онкологического центра спасли женщину, удалив у нее гигантскую злокачественную опухоль матки весом в пять килограмм и 50 сантиметров в диаметре. Об этом сообщают в онкологическим отделением Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ).

«Размер опухоли колоссальный. Пятикилограммовая саркома занимала брюшную полость, сдавливала печень и селезенку. Такая уникальная операция стала возможна благодаря командной работе врачей», — заявила заведующая онкологическим отделением ЧОКЦОиЯМ Валерия Саевец.

По словам Саевец, перед сложной операцией клиника заказала кровь с индивидуальным подбором. После удаления опухоли медики сразу начали переливание крови пациентки. Хирурги не задели ни одного органа, и через неделю женщину выписали домой.