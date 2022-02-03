03 февраля 2022

Челябинке удалили женский орган весом в пять килограмм

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи сумели удалить гигантскую опухоль (фото из архива) Фото:

В Челябинске врачи областного онкологического центра спасли женщину, удалив у нее гигантскую злокачественную опухоль матки весом в пять килограмм и 50 сантиметров в диаметре. Об этом сообщают в онкологическим отделением Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ).

«Размер опухоли колоссальный. Пятикилограммовая саркома занимала брюшную полость, сдавливала печень и селезенку. Такая уникальная операция стала возможна благодаря командной работе врачей», — заявила заведующая онкологическим отделением ЧОКЦОиЯМ Валерия Саевец.

По словам Саевец, перед сложной операцией клиника заказала кровь с индивидуальным подбором. После удаления опухоли медики сразу начали переливание крови пациентки. Хирурги не задели ни одного органа, и через неделю женщину выписали домой.

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В Челябинске врачи областного онкологического центра спасли женщину, удалив у нее гигантскую злокачественную опухоль матки весом в пять килограмм и 50 сантиметров в диаметре. Об этом сообщают в онкологическим отделением Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ). «Размер опухоли колоссальный. Пятикилограммовая саркома занимала брюшную полость, сдавливала печень и селезенку. Такая уникальная операция стала возможна благодаря командной работе врачей», — заявила заведующая онкологическим отделением ЧОКЦОиЯМ Валерия Саевец. По словам Саевец, перед сложной операцией клиника заказала кровь с индивидуальным подбором. После удаления опухоли медики сразу начали переливание крови пациентки. Хирурги не задели ни одного органа, и через неделю женщину выписали домой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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