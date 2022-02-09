Видный челябинский единоросс добровольно отдаст власть

Вячеслав Ершов (слева) сдаст парторганизацию ЕР Сергею Антипову (справа) Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Секретарь политсовета Курчатовского районного политсовета Челябинска Вячеслав Ершов откажется от своего поста. Эту информацию подтвердил URA.RU сам партийный лидер.

«Линия партии заключается в том, что возглавлять местную организацию единороссов должен глава муниципалитета. В нашем случае это глава района Сергей Антипов. Так что никаких попыток сохранить за собой пост я предпринимать не намерен», — заявил URA.RU Ершов.

«Процесс кадровых перестановок находится на контроле в межмуниципальном координационном совете (МКС) „Челябинский“. Возглавляет его мэр города Наталья Котова», — напомнили URA.RU в МКС.

Сейчас в Челябинске завершается аудит первичных организаций и политсоветов ЕР. По его итогам будут на 30% обновлены все семь районных политсоветов. Часть решений уже принята. Так, например, в Ленинском районе единороссов возглавил глава Александр Орел.

Областная отчетно-выборная конференция «Единой России» состоится 25 февраля. Ее итогом станет масштабное обновление регионального политсовета и его президиума, а также руководства местных политсоветов.