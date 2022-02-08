Наркозависимая пермячка рожала по чужим документам. История вышла на Первый канал

09 февраля 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Во время передачи выяснилось, что девушка употребляет наркотики несколько месяцев Фото: Размик Закарян © URA.RU В ток-шоу «Мужское Женское» рассказали историю двух жительниц Перми, которые конфликтуют из-за младенца. Одна из женщин родила младенца по поддельным документам другой. Как выяснилось, в квартире у семейной пары Эльвиры и Павла поселилась девушка по имени Анна, которая позже забеременела от мужчины. После родов оказалось, что девушка рожала под документами Эльвиры. «Любовница моего мужа родила ребенка по моим документам. Но ребенка забрали», — рассказала Эльвира в передаче, запись которой опубликована на сайте «Первого канала». Женщина считает, что Анна использовала ее паспорт, приклеив туда свое фото. Павел и биологическая мать обвиняют Эльвиру, что якобы она сама принесла свои документы в больницу, чтобы оформить новорожденного на себя. Ребенок позже был изъят органами опеки, пока его судьба не решена. Во время передачи Анну попросили сдать тест на наркотики. Результаты показали, что мать употребляла запрещенные вещества в течение нескольких месяцев. Ведущие и другие участники шоу встали на сторону Эльвиры и сказали, что Анне органы опеки ребенка скорее всего не отдадут. Однако самой женщине ребенка тоже не отдадут, так как Эльвира — инвалид по зрению. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ток-шоу «Мужское Женское» рассказали историю двух жительниц Перми, которые конфликтуют из-за младенца. Одна из женщин родила младенца по поддельным документам другой. Как выяснилось, в квартире у семейной пары Эльвиры и Павла поселилась девушка по имени Анна, которая позже забеременела от мужчины. После родов оказалось, что девушка рожала под документами Эльвиры. «Любовница моего мужа родила ребенка по моим документам. Но ребенка забрали», — рассказала Эльвира в передаче, запись которой опубликована на сайте «Первого канала». Женщина считает, что Анна использовала ее паспорт, приклеив туда свое фото. Павел и биологическая мать обвиняют Эльвиру, что якобы она сама принесла свои документы в больницу, чтобы оформить новорожденного на себя. Ребенок позже был изъят органами опеки, пока его судьба не решена. Во время передачи Анну попросили сдать тест на наркотики. Результаты показали, что мать употребляла запрещенные вещества в течение нескольких месяцев. Ведущие и другие участники шоу встали на сторону Эльвиры и сказали, что Анне органы опеки ребенка скорее всего не отдадут. Однако самой женщине ребенка тоже не отдадут, так как Эльвира — инвалид по зрению.