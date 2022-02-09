ВОЗ назвала перспективные препараты для лечения «Омикрона»

10 февраля 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

Для лечения COVID-19 в ВОЗ рекомендовали барицитиниб и сотровимаб Фото: Денис Моргунов © URA.RU Всемирная организация здравоохранения рекомендовала два новых препарата для лечения COVID-19 — барицитиниб для пациентов с тяжелой степенью заболевания и сотровимаб для лечения легкой и средней форм. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. «ВОЗ рекомендовала два новых препарата для лечения COVID-19. Первый, барицитиниб, помогает пациентам с тяжелой или критической формой коронавируса. Он является частью класса препаратов, <…> которые подавляют чрезмерную стимуляцию иммунной системы. ВОЗ рекомендует назначать его с кортикостероидами. ВОЗ также предложила использовать препарат моноклонального антитела, сотровимаб, для лечения легкой или средней степени тяжести COVID-19 у пациентов с высоким риском госпитализации», — рассказала эксперт в интервью « Известиям». По словам Вуйнович, организация также рассматривала два других препарата — руксолитиниб и тофацитиниб. Однако, «учитывая их неопределенные результаты, ВОЗ сделала условную рекомендацию против их использования». Представитель ВОЗ подчеркнула, что «препараты не станут альтернативой вакцинам». Лекарства оказывают помощь заболевшим, но все же лучше избегать заражения «из-за рисков тяжелого течения инфекции и возможных отдаленных последствий». Ранее доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что выйти на плато по заболеваемости COVID-19 России удастся через три-четыре недели. В ВОЗ рассказали, что постковидный синдром у детей проявляется высокой температурой и высыпаниями на коже. Синдром может протекать в более тяжелой форме, чем у взрослых. Главный гериатр Минздрава РФ предсказал риск развития болезни Альцгеймера у людей, переболевших коронавирусом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала два новых препарата для лечения COVID-19 — барицитиниб для пациентов с тяжелой степенью заболевания и сотровимаб для лечения легкой и средней форм. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. «ВОЗ рекомендовала два новых препарата для лечения COVID-19. Первый, барицитиниб, помогает пациентам с тяжелой или критической формой коронавируса. Он является частью класса препаратов, <…> которые подавляют чрезмерную стимуляцию иммунной системы. ВОЗ рекомендует назначать его с кортикостероидами. ВОЗ также предложила использовать препарат моноклонального антитела, сотровимаб, для лечения легкой или средней степени тяжести COVID-19 у пациентов с высоким риском госпитализации», — рассказала эксперт в интервью « Известиям». По словам Вуйнович, организация также рассматривала два других препарата — руксолитиниб и тофацитиниб. Однако, «учитывая их неопределенные результаты, ВОЗ сделала условную рекомендацию против их использования». Представитель ВОЗ подчеркнула, что «препараты не станут альтернативой вакцинам». Лекарства оказывают помощь заболевшим, но все же лучше избегать заражения «из-за рисков тяжелого течения инфекции и возможных отдаленных последствий». Ранее доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что выйти на плато по заболеваемости COVID-19 России удастся через три-четыре недели. В ВОЗ рассказали, что постковидный синдром у детей проявляется высокой температурой и высыпаниями на коже. Синдром может протекать в более тяжелой форме, чем у взрослых. Главный гериатр Минздрава РФ предсказал риск развития болезни Альцгеймера у людей, переболевших коронавирусом.