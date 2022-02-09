09 февраля 2022

В ВОЗ назвали основные постковидные симптомы у детей

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Постковидный синдром у детей может протекать тяжелее, чем у взрослых, завили в ВОЗ Фото:
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Коронавирус COVID-19

Постковидный синдром у детей проявляется высокой температурой и высыпаниями на коже. Синдром может протекать в более тяжелой форме, чему взрослых, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Он (детский постковидный синдром, — прим. URA.RU) может быть даже более тяжелым, чем у взрослых, — проявляется высокой температурой, сыпью и другими поражениями кожи», — рассказала Вуйнович «Ведомостям». Отмечается, что постковидный синдром чаще всего возникает спустя три месяца после начала инфекции и может наблюдаться у пациента не менее двух месяцев.

Ранее врач-педиатр Сергей Токарев заявил о росте числа больных диабетом детей после COVID. По его словам, за два года пандемии в 2,5 раза выросла заболеваемость сахарным диабетом первого и второго типа у детей в возрасте от 0 до 18 лет, переболевших коронавирусом. Чтобы не пропустить заболевание, нужно в течение полугода после выздоровления от COVID-19 оценивать уровень глюкозы в крови, предупредил Токарев.

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Постковидный синдром у детей проявляется высокой температурой и высыпаниями на коже. Синдром может протекать в более тяжелой форме, чему взрослых, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Он (детский постковидный синдром, — прим. URA.RU) может быть даже более тяжелым, чем у взрослых, — проявляется высокой температурой, сыпью и другими поражениями кожи», — рассказала Вуйнович «Ведомостям». Отмечается, что постковидный синдром чаще всего возникает спустя три месяца после начала инфекции и может наблюдаться у пациента не менее двух месяцев. Ранее врач-педиатр Сергей Токарев заявил о росте числа больных диабетом детей после COVID. По его словам, за два года пандемии в 2,5 раза выросла заболеваемость сахарным диабетом первого и второго типа у детей в возрасте от 0 до 18 лет, переболевших коронавирусом. Чтобы не пропустить заболевание, нужно в течение полугода после выздоровления от COVID-19 оценивать уровень глюкозы в крови, предупредил Токарев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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