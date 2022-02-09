В ВОЗ назвали основные постковидные симптомы у детей

10 февраля 2022 в 05:37 Размер текста - 17 +

Постковидный синдром у детей может протекать тяжелее, чем у взрослых, завили в ВОЗ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Постковидный синдром у детей проявляется высокой температурой и высыпаниями на коже. Синдром может протекать в более тяжелой форме, чему взрослых, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Он (детский постковидный синдром, — прим. URA.RU) может быть даже более тяжелым, чем у взрослых, — проявляется высокой температурой, сыпью и другими поражениями кожи», — рассказала Вуйнович «Ведомостям». Отмечается, что постковидный синдром чаще всего возникает спустя три месяца после начала инфекции и может наблюдаться у пациента не менее двух месяцев. Ранее врач-педиатр Сергей Токарев заявил о росте числа больных диабетом детей после COVID. По его словам, за два года пандемии в 2,5 раза выросла заболеваемость сахарным диабетом первого и второго типа у детей в возрасте от 0 до 18 лет, переболевших коронавирусом. Чтобы не пропустить заболевание, нужно в течение полугода после выздоровления от COVID-19 оценивать уровень глюкозы в крови, предупредил Токарев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Постковидный синдром у детей проявляется высокой температурой и высыпаниями на коже. Синдром может протекать в более тяжелой форме, чему взрослых, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Он (детский постковидный синдром, — прим. URA.RU) может быть даже более тяжелым, чем у взрослых, — проявляется высокой температурой, сыпью и другими поражениями кожи», — рассказала Вуйнович «Ведомостям». Отмечается, что постковидный синдром чаще всего возникает спустя три месяца после начала инфекции и может наблюдаться у пациента не менее двух месяцев. Ранее врач-педиатр Сергей Токарев заявил о росте числа больных диабетом детей после COVID. По его словам, за два года пандемии в 2,5 раза выросла заболеваемость сахарным диабетом первого и второго типа у детей в возрасте от 0 до 18 лет, переболевших коронавирусом. Чтобы не пропустить заболевание, нужно в течение полугода после выздоровления от COVID-19 оценивать уровень глюкозы в крови, предупредил Токарев.