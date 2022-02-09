Врач рассказал, когда РФ выйдет на плато по заболеваемости COVID

10 февраля 2022 в 06:17 Размер текста - 17 +

Россия выйдет на плато через три-четыре недели, предположил инфекционист Фото: Денис Моргунов © URA.RU Выйти на плато (когда число заразившихся за сутки становится равным числу выписавшихся из больниц) по заболеваемости COVID-19 России удастся через три-четыре недели. Таким прогнозом поделился доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. «Сейчас значительно больше людей госпитализируют (чем выписывают из больниц, — прим. URA.RU). Они все остаются в стационарах — кто на неделю, кто на две. Пока пациенты с COVID-19 накапливаются (в больницах, — прим. URA.RU), нагрузка на госпитальную сеть растет. <…> Я думаю, что еще три-четыре недели продлится такая ситуация. Потом выйдем на плато, и будет легче», — рассказал Малышев в интервью радио Sputnik . Ранее академик РАН Александр Гинцбург заявил, что коронавирус будет продолжать мутировать, чтобы победить уже имеющийся иммунитет. По его словам, избежать появления новых штаммов можно с помощью прививок. Пока темпы вакцинации недостаточные, отметил Гинцбург. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Выйти на плато (когда число заразившихся за сутки становится равным числу выписавшихся из больниц) по заболеваемости COVID-19 России удастся через три-четыре недели. Таким прогнозом поделился доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. «Сейчас значительно больше людей госпитализируют (чем выписывают из больниц, — прим. URA.RU). Они все остаются в стационарах — кто на неделю, кто на две. Пока пациенты с COVID-19 накапливаются (в больницах, — прим. URA.RU), нагрузка на госпитальную сеть растет. <…> Я думаю, что еще три-четыре недели продлится такая ситуация. Потом выйдем на плато, и будет легче», — рассказал Малышев в интервью радио Sputnik. Ранее академик РАН Александр Гинцбург заявил, что коронавирус будет продолжать мутировать, чтобы победить уже имеющийся иммунитет. По его словам, избежать появления новых штаммов можно с помощью прививок. Пока темпы вакцинации недостаточные, отметил Гинцбург.