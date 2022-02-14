Григорий Тонких будет возглавлять не только Миасс, но и городскую организацию ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Миасса (третий по величине город Челябинской области) Григорий Тонких станет лидером муниципальной организации «Единой России», сообщили URA.RU источники в партийных кругах. Сейчас эту должность занимает депутат заксобрания региона Евгений Субачев.

«Миасс достаточно сложный город, где внутриэлитные противоречия давно стали данностью. В том числе, есть проблемы с пониманием между депутатами и Тонких. Расчет на то, что дополнительное взаимодействие в рамках партии — под контролем областных ее структур — позволит эти противоречия сгладить и повысить эффективность работы в муниципалитете. Голосование пройдет 17 февраля», — пояснил URA.RU инсайдер.

По его словам, аналогичное решение принято относительно главы Катав-Ивановского района Николая Шимановича — местные единороссы должны принять соответствующее решение 21 февраля. В Златоусте же решено сохранить изначальную конфигурацию, когда секретарем местного политсовета ЕР является спикер городского собрания депутатов Алексей Карюков. Сохранил свой партийный пост глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов, ожидает избрания мэр Карабаша Олег Буданов.

«На данный момент идут консультации. Решение об избрании партийных лидеров принимают путем голосования сами партийцы», — заявил URA.RU замсекретаря регионального отделения ЕР, вице-губернатор Станислав Мошаров.

Окончательно процесс партийных перестановок завершится 28 февраля. В этот день пройдет областная отчетно-выборная конференция «Единой России», по итогам которой руководящие партийные органы обновятся на треть.

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