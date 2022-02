США смогли обыграть Россию из-за слухов о войне с Украиной

В США сообщили, что стали лидером по экспорту газа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине США лидируют по экспорту нефти и газа благодаря слухам, что Россия собирается напасть на Украину. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal. «Сегодня нет никаких сомнений в геополитической важности новой нефтегазовой позиции Америки. Украинский кризис и энергетический кризис в Европе проливают свет на глобальное влияние добычи нефти и газа в США», — пишет The Wall Street Journal. Издание сообщает, что в прошлом месяце экспорт сжиженного природного газа из США в Европу превысил поставки по трубопроводу в РФ. Отмечается, что это произошло впервые в истории. На российский экспорт ранее приходилось 30% потребления газа в Европе, показатель упал из-за цен в РФ, передает The Wall Street Journal. «Необычайный рост добычи нефти и газа в США является геополитическим и экономическим активом США, который способствует глобальной энергетической безопасности», — сообщает газета. Ранее президент США Джо Байден заявил, что РФ может напасть на Украину 16 февраля. Вторжение может начаться с кибератак и ракетных ударов, сообщило Politico. Издание Bloomberg со ссылкой на источники завило, что вторжение может начаться 15 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила изданию «уточнить прогноз», сообщает RT.

