Ректор ПсковГУ жила в местном отеле четыре года за 14 млн рублей

Ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина, обвиняемая в мошенничестве, жила в люксе гостиничного комплекса «Двор Подзноева» в течение последних четырех лет. Об этом сообщили в правоохранительных органах, отметив, что за это время общая стоимость проживания составила более 14 млн рублей.
«Стало известно, что на протяжении как минимум четырех последних лет Наталья Ильина проживала в люксе гостиничного комплекса „Двор Подзноева“. За это время услуги проживания в этом объекте обошлись, по предварительной оценке, более чем в 14 млн рублей», — сказал собеседник ТАСС, уточнив, что средняя стоимость номера — 10 тысяч рублей в сутки. Следователям предстоит выяснить, из каких источников были профинансированы данные услуги.
Гостиничный комплекс «Двор Подзноева», где проживала Ильина, находится в историческом центре Пскова и является одним из самых роскошных объектов города. В комплекс входят реставрированные здания XVII века, предлагающие гостям различные удобства, такие как спа, рестораны и кафе, а также VIP-услуги.
Ранее стало известно о задержании ректора Псковского государственного университета Ильиной. Сообщалось, что женщина жила в основном в Москве. У нее обнаружено две элитные квартиры в столице России общей стоимостью около 40 миллионов рублей. В Пскове же Ильина проживала в люксе в ресторанно-гостиничном комплексе, передает RT.
Псковский городской суд 9 апреля, удовлетворив ходатайство следствия, принял решение о взятии под стражу Ильиной до 7 июня. В то же время, предложение защиты об изменении меры пресечения на домашний арест судом было отклонено. По данным следствия, сумма хищений Ильиной превышает 10 млн рублей
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