У Курска появился новый мэр после отставки Куцака

Исполняющим обязанности мэра Курска стал Котляров
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Новым мэром Курска стал Сергей Котляров
Новым мэром Курска стал Сергей Котляров Фото:

Депутаты Курского городского собрания приняли решение о назначении заместителя мэра Сергея Котлярова исполняющим обязанности главы Курска. Об этом заявил председатель городского собрания Владимир Токарев. 

«Назначить исполняющим обязанности главы города Курска заместителя главы администрации города Котлярова Сергея Александровича», — сказал Владимир Токарев. Его слова приводит ТАСС. 

Прошлый мэр города Игорь Куцак ушел в отставку 7 апреля. Он объяснил свое решение личными обстоятельствами. Что о нем известно — в материале URA.RU

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Депутаты Курского городского собрания приняли решение о назначении заместителя мэра Сергея Котлярова исполняющим обязанности главы Курска. Об этом заявил председатель городского собрания Владимир Токарев.  «Назначить исполняющим обязанности главы города Курска заместителя главы администрации города Котлярова Сергея Александровича», — сказал Владимир Токарев. Его слова приводит ТАСС.  Прошлый мэр города Игорь Куцак ушел в отставку 7 апреля. Он объяснил свое решение личными обстоятельствами. Что о нем известно — в материале URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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