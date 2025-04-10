У Курска появился новый мэр после отставки Куцака

Депутаты Курского городского собрания приняли решение о назначении заместителя мэра Сергея Котлярова исполняющим обязанности главы Курска. Об этом заявил председатель городского собрания Владимир Токарев.
«Назначить исполняющим обязанности главы города Курска заместителя главы администрации города Котлярова Сергея Александровича», — сказал Владимир Токарев. Его слова приводит ТАСС.
Прошлый мэр города Игорь Куцак ушел в отставку 7 апреля. Он объяснил свое решение личными обстоятельствами. Что о нем известно — в материале URA.RU.
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