От почитания березы до дня анимешника: какие праздники отмечают 11 апреля в России и мире

В эту пятницу, 11 апреля, во всем мире отмечают сразу несколько праздников. Православные христиане вспоминают святых Евставия исповедника, Иоанна пустынника и других преподобных, в народе отмечают день, посвященный березе, а по всем мире свой день празднуют любители аниме. О том, какие праздники выпадают на 11 апреля 2025 года — в материале URA.RU.
Православные праздники 11 апреля 2025
День памяти преподобных Марка и Ионы Псково-Печерских
11 апреля Православная церковь чтит память преподобных Марка и Ионы Псково-Печерских. Эти святые были подвижниками, которые жили в XVI веке в Псково-Печерском монастыре. Преподобный Марк прославился особым смирением и молитвенным подвигом, а преподобный Иона отличался благочестием и мудростью.
Святые Марк и Иона внесли огромный вклад в укрепление духовной жизни всей Псковской земли. Их молитвы, духовные труды и наставления помогали многим верующим обрести веру и утешение. Сегодня православные молятся этим святым о духовном укреплении, избавлении от болезней и трудностей.
День памяти святителя Евстафия исповедника, епископа Вифинийского
Также 11 апреля православные верующие вспоминают святителя Евстафия исповедника, епископа Вифинийского. Евстафий жил в IX веке и прославился защитой православной веры во времена иконоборческих гонений в Византийской империи.
За свою веру в Христа и отказ подчиниться еретикам Евстафий подвергался гонениям и ссылке. Несмотря на все испытания, он оставался верен Богу до конца жизни, за что получил прозвание «исповедника» — человека, открыто исповедующего веру вопреки преследованиям. В этот день православные христиане молятся святителю Евстафию о духовном укреплении, стойкости в вере и мужестве перед лицом испытаний.
День памяти преподобного Иоанна Пустынника
11 апреля отмечается день памяти преподобного Иоанна Пустынника. Святой Иоанн жил в IV веке и отличался строгим аскетичным образом жизни. Он поселился в пустыне, где провёл долгие годы в молитвах, посте и духовных подвигах.
Преподобный Иоанн прославился своей мудростью, духовными наставлениями и даром исцеления. К нему приходили люди за советом и помощью, а его пример вдохновлял многих на жизнь по заповедям Христа. В этот день верующие обращаются к святому Иоанну с молитвами о духовном очищении, исцелении от болезней и избавлении от греховных искушений.
Народный праздник 11 апреля 2025
Берещенье: что можно и нельзя делать в праздник
11 апреля по народному календарю отмечается праздник Берещенье. Этот день посвящён березе, которая на Руси всегда считалось символом чистоты, света и возрождения природы после зимы. Именно в это время начинали собирать березовый сок и бересту — отсюда и название праздника.
В старину считалось, что березовый сок, собранный именно в этот день, обладает особой целебной силой. Из березы также изготавливали посуду, лапти и другие предметы быта. Люди благодарили дерево за ее щедрость и приносили ему небольшие подарки — ленточки или кусочки ткани.
Ломать же березовые ветви в праздник запрещалось — люди верили, что если человек причинит вред дереву 11 апреля, то точно накликает на себя беду. Также в праздник старались не ругаться и не веселиться, так как берещение считалось днем тишины и общения с природой. Также в этот праздник не разрешалось оставлять мусор в лесу — по примете, такое поведение отдаляет удачу человека.
Приметы 11 апреля 2025
На Берещенье существовали особые приметы: если береза давала много сока — год обещал быть урожайным. Если же сок был скудным — ожидали засуху или плохой урожай. Быстро движущиеся облака намекали на приближение теплой погоды. А нависшие тучи указывали на то, что вскоре пойдет дождь. Смотрели в народе и на поведение птиц: считалось, что если галки летают низко, то скоро начнется ненастная погода. А сороки, вьющие гнезда низко к земле, предупреждали о частых грозах летом.
Праздники в России 11 апреля 2025
День принятия Конституции Республики Крым
11 апреля отмечается важная дата для жителей Крыма — День принятия Конституции Республики Крым. В этот день в 2014 году Государственный Совет Республики Крым принял Конституцию региона после присоединения к Российской Федерации.
Конституция Республики Крым стала важным документом, закрепившим правовой статус региона в составе России, определившим систему органов власти и гарантировавшим права жителей полуострова. В честь праздника каждый год проходят различные мероприятия, концерты и выставки, посвящённые истории и культуре Крыма.
Праздники в мире 11 апреля 2025
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта памятная дата была учреждена ООН в память о восстании заключенных концлагеря Бухенвальд 11 апреля 1945 года. В этот день во многих странах проходят памятные мероприятия и акции памяти о жертвах нацизма. Люди вспоминают трагедию миллионов узников концлагерей, чтут память погибших и выражают солидарность с выжившими.
Фестиваль овсянки
11 апреля отмечается необычный праздник — фестиваль овсянки. Этот день посвящен популяризации овсяной каши как полезного и вкусного блюда. Праздник возник в США, но постепенно стал популярным во многих странах мира. В этот день конкурсы на лучшую овсяную кашу, дегустации блюд из овсянки, мастер-классы по приготовлению полезных завтраков.
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
Ежегодно 11 апреля отмечают Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Дата выбрана не случайно: именно 11 апреля родился Джеймс Паркинсон, британский врач, впервые описавший симптомы этой болезни. Мероприятия в этот день направлены на то, чтобы повысить осведомленность общества о болезни Паркинсона, привлечь внимание к проблемам больных людей и поддержать научные исследования по лечению этого заболевания.
Всемирный день анимешника
11 апреля любители японской анимации отмечают Всемирный день анимешника. Праздник объединяет поклонников аниме-культуры по всему миру. Фанаты проводят фестивали, косплей-вечеринки, просмотры любимых фильмов и сериалов аниме. Этот праздник помогает популяризировать японскую культуру среди молодежи разных стран.
Праздник неумелых рук
Также 11 апреля отмечается шуточный праздник — День неумелых рук. В этот день принято с юмором относиться к своим маленьким промахам и неудачам в быту или творчестве. Люди делятся забавными историями о своих неудачах в социальных сетях, проводят юмористические конкурсы на самую смешную ошибку или самую неудачную попытку сделать что-нибудь своими руками.
Кто из знаменитостей родился 11 апреля
- Джеймс Паркинсон (1755–1824) – британский врач.
- Сергей Лукьяненко (род. 1968) – российский писатель-фантаст.
- Алессандра Амбросио (род. 1981) – бразильская супермодель.
- Джосс Стоун (род. 1987) – британская певица.
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