В Турции на шахте произошел взрыв, есть пострадавшие

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В Анкаре на территории шахты в районе Бейпазары прогремел взрыв
В Анкаре на территории шахты в районе Бейпазары прогремел взрыв Фото:

На территории шахты в районе Бейпазары в Анкаре произошел взрыв. В результате ЧП пострадали 13 рабочих. Сообщается, что хлопок произошел из-за накопления газа.

«Около 01.30 10.04.2025 на участке Рудника (К )<...> в микрорайоне Хыркатепе нашего района Бейпазары под землей произошел взрыв газа», — сообщили власти Анкары в соцсети Х. В результате взрыва пострадали 13 рабочих, один из них находится в серьезном состоянии.

На место происшествия были направлены службы пожарной охраны, здравоохранения, жандармерии, а также спасательные команды AFAD и UMKE. Раненых рабочих немедленно доставили в больницы для оказания необходимой медицинской помощи. Начато судебное и административное расследование инцидента.

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На территории шахты в районе Бейпазары в Анкаре произошел взрыв. В результате ЧП пострадали 13 рабочих. Сообщается, что хлопок произошел из-за накопления газа. «Около 01.30 10.04.2025 на участке Рудника (К )<...> в микрорайоне Хыркатепе нашего района Бейпазары под землей произошел взрыв газа», — сообщили власти Анкары в соцсети Х. В результате взрыва пострадали 13 рабочих, один из них находится в серьезном состоянии. На место происшествия были направлены службы пожарной охраны, здравоохранения, жандармерии, а также спасательные команды AFAD и UMKE. Раненых рабочих немедленно доставили в больницы для оказания необходимой медицинской помощи. Начато судебное и административное расследование инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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