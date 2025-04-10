В Турции на шахте произошел взрыв, есть пострадавшие

На территории шахты в районе Бейпазары в Анкаре произошел взрыв. В результате ЧП пострадали 13 рабочих. Сообщается, что хлопок произошел из-за накопления газа.
«Около 01.30 10.04.2025 на участке Рудника (К )<...> в микрорайоне Хыркатепе нашего района Бейпазары под землей произошел взрыв газа», — сообщили власти Анкары в соцсети Х. В результате взрыва пострадали 13 рабочих, один из них находится в серьезном состоянии.
На место происшествия были направлены службы пожарной охраны, здравоохранения, жандармерии, а также спасательные команды AFAD и UMKE. Раненых рабочих немедленно доставили в больницы для оказания необходимой медицинской помощи. Начато судебное и административное расследование инцидента.
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