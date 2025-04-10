Правительство сделало доступнее важнейшие лекарства

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Власти упростили регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства
Власти упростили регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства Фото:

В России упростили процедуру регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина. 

«Решение позволит быстрее выводить на рынок медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы», — сообщили представители правительства РФ. Об этом пресс-служба камбина написала в своем telegram-канале.

По новым правилам, сокращено время необходимое для регистрации или перерегистрации предельных отпускных цен производителей на медикаменты, входящие в список ЖНВЛП, с 60 до 40 рабочих дней. Власти также уменьшили количество документов, требуемых для процедуры. Кроме того появилась возможность воспользоваться данной услугой в электронном формате через единый портал государственных услуг.

Такие меры предпринимаются с целью ускорения вывода медикаментов на рынок и предотвращения дефицита лекарств, важных для обеспечения бесперебойного доступа пациентов к необходимой медицинской помощи. Лекарства из перечня ЖНВЛП применяются при лечении пациентов в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Цены на них регулируются государством.

Ранее сообщалось, что в РФ расширили список жизненно необходимых лекарств. Россиянам стали доступны 18 новых препаратов для людей с тяжелыми заболеваниями.

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В России упростили процедуру регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.  «Решение позволит быстрее выводить на рынок медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы», — сообщили представители правительства РФ. Об этом пресс-служба камбина написала в своем telegram-канале. По новым правилам, сокращено время необходимое для регистрации или перерегистрации предельных отпускных цен производителей на медикаменты, входящие в список ЖНВЛП, с 60 до 40 рабочих дней. Власти также уменьшили количество документов, требуемых для процедуры. Кроме того появилась возможность воспользоваться данной услугой в электронном формате через единый портал государственных услуг. Такие меры предпринимаются с целью ускорения вывода медикаментов на рынок и предотвращения дефицита лекарств, важных для обеспечения бесперебойного доступа пациентов к необходимой медицинской помощи. Лекарства из перечня ЖНВЛП применяются при лечении пациентов в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Цены на них регулируются государством. Ранее сообщалось, что в РФ расширили список жизненно необходимых лекарств. Россиянам стали доступны 18 новых препаратов для людей с тяжелыми заболеваниями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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