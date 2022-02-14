Власти Перми задумали проект, который будет окупаться 36 лет

Планируется, что велопрокат будет работать только летом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермские власти предложили создать муниципальный велопрокат. На трехлетний проект планируют изыскать 39 миллионов рублей из городского бюджета. При этом, планируемая выручка составит лишь один миллион в год. Проект решения озвучил начальник департамента транспорта Анатолий Путин на заседании комитета гордумы по экономическому развитию, на котором побывал корреспондент URA.RU.

«Предполагается организация в городе сервиса по прокату велосипедов, предусматривающего 10 автоматизированных станций проката на 100 велосипедов. Для организации проката предполагается проведение конкурсного отбора подрядчиков», — рассказал Анатолий Путин.

Подрядчик должен будет установить станции, разместить велосипеды, обслуживать их. Предполагается, что это будут не развлечением, а средством передвижения — общественным транспортом, поэтому выручки как от вида бизнеса здесь не предусматривается.

Члены комитета раскритиковали данное предложение по нескольким направлениям. В первую очередь, с точки зрения убыточности проекта.

«Условно 3 миллиона мы получим, а 39 миллионов потратим. То есть, убыток — 36 миллионов», — подсчитал депутат Сергей Медведев. Путин ответил, что это — не убыток, а стоимость транспортной услуги. Которая, к слову, будут предоставляться только летом.

Члены комитета также обратили внимание на то, что в городе нет развитой велосипедной инфраструктуры и было бы логичнее заняться ее развитием, а далее привлечь на готовую почву малый бизнес с прокатом. Кроме того, если велопрокат планируется именно как средство передвижения, а не развлечения, то велодорожки необходимо обустраивать не только в центральных районах, но и более отдаленных. Проект предложения с многочисленными замечаниями был в итоге принят к рассмотрению на заседании гордумы.

Ранее URA.RU сообщало о том, что велосипеды вошли в тройку самых подорожавших товаров в 2021 году в Прикамье. Рост цен составил 18,7%.

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