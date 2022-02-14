Суд отказался отменить COVID-запреты в Челябинской области

Челябинский областной суд отклонил уже второй «ковидный» иск к властям Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинский областной суд 15 февраля отказался отменить ограничения, введенные властями региона из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили URA.RU в суде.

«В удовлетворении административных исковых требований жителей Челябинской области о признании недействующим распоряжения регионального правительства от 18 мая 2020 года № 146-рп отказано в полном объеме. Речь шла об ограничениях ограничений на вход в общественные места (кафе, рестораны, торговые центры и комплексы, салоны красоты, парикмахерские, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, пансионаты, базы отдыха, санатории и прочие) при отсутствии действующего QR-кода», — пояснила URA.RU официальный представитель суда Наталья Прохорова.

В первый раз заявители обратились в суд еще в октябре 2021 года, но тогда заявление оставили без движения. После устранение недочетов иск приняли к рассмотрению, но февральское заседание суда окончилось для заявителей фиаско. На прошлой неделе столь же неудачно завершилось рассмотрение иска к Роспотребнадзору о признании незаконными обязательной вакцинации и введении QR-кодов.

Запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе в регионе ввели для акций с числом участников более 500 человек. В начале октября прошлого года региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 также ограничил число участников массовых мероприятий в закрытых помещениях до 100 человек. При этом запреты не распространялись на проведение мероприятий, если у каждого из участников имеется QR-код.

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