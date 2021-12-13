На челябинского губернатора подали в суд из-за COVID-запретов

Автор иска в прошлом году требовала отменить масочный режим, но проиграла суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Челябинском областном суде состоялось предварительное заседание по иску жительницы региона Юлии Беренштейн к губернатору Алексею Текслеру. Заявительница требует отменить введенные из-за COVID-19 ограничения на проведение массовых мероприятий. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, рассмотрение иска назначено на 11 января.

«Речь идет о признании распоряжения №728-рп, в части изменения параграфа 2 (о приостановлении массовых мероприятий), незаконным. Предварительное заседание состоялось 13 декабря», — уточнили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Как следует из базы судебных дел, ответчиками выступают глава региона Алексей Текслер и правительство области. В первый раз челябинка обратилась в суд 25 октября, но заявление оставили без движения. Почти месяц спустя исправленный иск приняли к рассмотрению. В прошлом году женщина оспаривала введение в регионе масочного режима, но проиграла суд.

Заявительница не ответила на запрос корреспондента URA.RU в соцсети. В пресс-службе губернатора воздержались от комментариев.

В Челябинской области запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе действует, когда речь идет о числе участников более 500. В начале октября региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией также ограничил число участников массовых мероприятий в закрытых помещениях до 100 человек. При этом ограничения не распространяются на проведение мероприятий, если у каждого из участников имеется QR-код.