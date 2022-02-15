Власти Екатеринбурга придумали, как стать ближе к горожанам. У идеи есть влиятельный противник

15 февраля 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Приложение начали готовить еще при прежнем мэре, но, придя во власть, Сергей Плахотин (слева) полностью переделал те наработки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрия разработала новую версию приложения «Активный Екатеринбург», призванного сократить дистанцию между чиновниками и горожанами. Ее представили на совете неравнодушных горожан при мэре Алексее Орлове, куда входят чиновники, депутаты, журналисты, эксперты и общественники. Информационная система отличается от аналогов из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинская, заявил вице-мэр по политике и СМИ Сергей Плахотин. «Задача максимально приблизить простого горожанина к власти. Чтобы он имел возможность быстро, увидев проблему, сообщить властям о ней и получить ответ. Это и вопросы общественного транспорта, и благоустройства, и нестационарной торговли. Список будет потом расширен», — передает слова Плахотина корреспондент URA.RU. Фишка приложения — рейтинг квартальных (это муниципальные служащие, которые следят за порядком в городе и докладывают наверх в случае каких-то замечаний, прим.ред.). Каждый горожанин сможет оставить оценку квартальному, закрепленному за его территорией. Новость по теме Новый мэр Екатеринбурга хочет общаться с горожанами, как Собянин. Проект Высокинского перепишут Кроме того, жители Екатеринбурга через приложение смогут участвовать в различных голосованиях и референдумах в электронной форме. Для самых активных участников предусмотрен «Магазин поощрений», через который пользователи с наибольшими баллами смогут конвертировать их в сувениры или скидочные карты городских учреждений. Авторизоваться в системе можно будет через ЕСИА, Госуслуги, соцсети, Google-аккаунт, а также путем заполнения стандартной формы. Депутат гордумы Екатеринбурга, директор УК «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников, которого называют одним из фронтменов крупного коммунального холдинга, на заседании высказался против внедрения приложения. «А почему такая линия на поощрение стукачества? 37-й год, ежовщина: настучи на товарища — получишь его квартиру. Не забывайте, что вам будут писать-то всякие люди. Вы захлебнетесь в жалобах. Вы посмотрите, сколько жалоб приходят в те же ГЖИ, прокуратуру. 90% не соответствуют действительности, а я время трачу и отписываюсь. А тут вам придется. Представляете, вам со всего города польется», — предупредил депутат. Собеседник агентства в городской власти позже добавил: Колесников ранее якобы приходил на третий этаж мэрии и просил не вводить систему. «Тут все просто: нам [мэрии] будут жаловаться на УК, а мы будем спрашивать с них, требовать реакцию», — объяснил источник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мэрия разработала новую версию приложения «Активный Екатеринбург», призванного сократить дистанцию между чиновниками и горожанами. Ее представили на совете неравнодушных горожан при мэре Алексее Орлове, куда входят чиновники, депутаты, журналисты, эксперты и общественники. Информационная система отличается от аналогов из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинская, заявил вице-мэр по политике и СМИ Сергей Плахотин. «Задача максимально приблизить простого горожанина к власти. Чтобы он имел возможность быстро, увидев проблему, сообщить властям о ней и получить ответ. Это и вопросы общественного транспорта, и благоустройства, и нестационарной торговли. Список будет потом расширен», — передает слова Плахотина корреспондент URA.RU. Фишка приложения — рейтинг квартальных (это муниципальные служащие, которые следят за порядком в городе и докладывают наверх в случае каких-то замечаний, прим.ред.). Каждый горожанин сможет оставить оценку квартальному, закрепленному за его территорией. Кроме того, жители Екатеринбурга через приложение смогут участвовать в различных голосованиях и референдумах в электронной форме. Для самых активных участников предусмотрен «Магазин поощрений», через который пользователи с наибольшими баллами смогут конвертировать их в сувениры или скидочные карты городских учреждений. Авторизоваться в системе можно будет через ЕСИА, Госуслуги, соцсети, Google-аккаунт, а также путем заполнения стандартной формы. Депутат гордумы Екатеринбурга, директор УК «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников, которого называют одним из фронтменов крупного коммунального холдинга, на заседании высказался против внедрения приложения. «А почему такая линия на поощрение стукачества? 37-й год, ежовщина: настучи на товарища — получишь его квартиру. Не забывайте, что вам будут писать-то всякие люди. Вы захлебнетесь в жалобах. Вы посмотрите, сколько жалоб приходят в те же ГЖИ, прокуратуру. 90% не соответствуют действительности, а я время трачу и отписываюсь. А тут вам придется. Представляете, вам со всего города польется», — предупредил депутат. Собеседник агентства в городской власти позже добавил: Колесников ранее якобы приходил на третий этаж мэрии и просил не вводить систему. «Тут все просто: нам [мэрии] будут жаловаться на УК, а мы будем спрашивать с них, требовать реакцию», — объяснил источник.