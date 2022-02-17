17 февраля 2022

Washington Post: США получили разведданные об «уловке» России

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В США назвали отвод российских войск от границы Украины «уловкой» Фото:
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Война на Украине

Объявленный Россией отвод войск от границы Украины является уловкой, чтобы ввести власти США в заблуждение. Об этом заявил американский чиновник, ссылаясь на полученные Вашингтоном разведданные.

«Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России (об отводе войск) могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение», — цитирует газета Washington Post неназванного чиновника США. Издание отмечает, что еще два американских и один европейский источник независимо друг от друга подтвердили, что знакомы с этой информацией.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил о завершении учений и возвращении войск Южного и Западного военных округов от границы с Украиной в пункты дислокации. При этом американское агентство Bloomberg выпустило материал, в котором говорилось, что,якобы, новая группа российских военнослужащих прибыла на границу с Украиной, несмотря на заявление РФ об отводе войск. Об этом сообщает телеканал 360. По данным агентства, ранее в регионе находились 100 тысяч военных, дополняет «Национальное агентство новостей».

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Объявленный Россией отвод войск от границы Украины является уловкой, чтобы ввести власти США в заблуждение. Об этом заявил американский чиновник, ссылаясь на полученные Вашингтоном разведданные. «Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России (об отводе войск) могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение», — цитирует газета Washington Post неназванного чиновника США. Издание отмечает, что еще два американских и один европейский источник независимо друг от друга подтвердили, что знакомы с этой информацией. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил о завершении учений и возвращении войск Южного и Западного военных округов от границы с Украиной в пункты дислокации. При этом американское агентство Bloomberg выпустило материал, в котором говорилось, что,якобы, новая группа российских военнослужащих прибыла на границу с Украиной, несмотря на заявление РФ об отводе войск. Об этом сообщает телеканал 360. По данным агентства, ранее в регионе находились 100 тысяч военных, дополняет «Национальное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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