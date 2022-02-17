Washington Post: США получили разведданные об «уловке» России

18 февраля 2022 в 08:41 Размер текста - 17 +

В США назвали отвод российских войск от границы Украины «уловкой» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Объявленный Россией отвод войск от границы Украины является уловкой, чтобы ввести власти США в заблуждение. Об этом заявил американский чиновник, ссылаясь на полученные Вашингтоном разведданные. «Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России (об отводе войск) могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение», — цитирует газета Washington Post неназванного чиновника США. Издание отмечает, что еще два американских и один европейский источник независимо друг от друга подтвердили, что знакомы с этой информацией. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил о завершении учений и возвращении войск Южного и Западного военных округов от границы с Украиной в пункты дислокации. При этом американское агентство Bloomberg выпустило материал, в котором говорилось, что,якобы, новая группа российских военнослужащих прибыла на границу с Украиной, несмотря на заявление РФ об отводе войск. Об этом сообщает телеканал 360. По данным агентства, ранее в регионе находились 100 тысяч военных, дополняет «Национальное агентство новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Объявленный Россией отвод войск от границы Украины является уловкой, чтобы ввести власти США в заблуждение. Об этом заявил американский чиновник, ссылаясь на полученные Вашингтоном разведданные. «Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России (об отводе войск) могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение», — цитирует газета Washington Post неназванного чиновника США. Издание отмечает, что еще два американских и один европейский источник независимо друг от друга подтвердили, что знакомы с этой информацией. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил о завершении учений и возвращении войск Южного и Западного военных округов от границы с Украиной в пункты дислокации. При этом американское агентство Bloomberg выпустило материал, в котором говорилось, что,якобы, новая группа российских военнослужащих прибыла на границу с Украиной, несмотря на заявление РФ об отводе войск. Об этом сообщает телеканал 360. По данным агентства, ранее в регионе находились 100 тысяч военных, дополняет «Национальное агентство новостей».