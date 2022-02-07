Дочь Меладзе приняла участие в украинском «Голосе»

На шоу «Голос» к дочери Меладзе повернулись все жюри проектаФото: Instagram Лия Меладзе
Дочь композитора Константина Меладзе Лия приняла участие в слепых прослушиваниях украинской версии шоу «Голос». К девушке повернулись все четыре судьи проекта, не знавшие, что перед ними выступает дочь музыканта. Радостной новостью Лия поделилась в Instagram.
«Я буду работать над собой, я буду делать все, чтобы звучать лучше! Я обожаю музыку, обожаю сцену, обожаю этот проект и обожаю вас. Во мне невероятно много благодарности. Мои мечты сбываются», — рассказала она подписчикам.
17-летняя наследница Константина Меладзе исполнила легендарную песню Hallelujah Леонарда Коэна, поразив всех жюри. Когда пришло время выбирать наставника, Лия остановила свой выбор на команде певицы Нади Дорофеевой.
Дочь композитора Константина Меладзе Лия приняла участие в слепых прослушиваниях украинской версии шоу «Голос». К девушке повернулись все четыре судьи проекта, не знавшие, что перед ними выступает дочь музыканта. Радостной новостью Лия поделилась в Instagram. «Я буду работать над собой, я буду делать все, чтобы звучать лучше! Я обожаю музыку, обожаю сцену, обожаю этот проект и обожаю вас. Во мне невероятно много благодарности. Мои мечты сбываются», — рассказала она подписчикам. 17-летняя наследница Константина Меладзе исполнила легендарную песню Hallelujah Леонарда Коэна, поразив всех жюри. Когда пришло время выбирать наставника, Лия остановила свой выбор на команде певицы Нади Дорофеевой.