Дочь Меладзе приняла участие в украинском «Голосе»

На шоу «Голос» к дочери Меладзе повернулись все жюри проекта Фото: Instagram Лия Меладзе

Дочь композитора Константина Меладзе Лия приняла участие в слепых прослушиваниях украинской версии шоу «Голос». К девушке повернулись все четыре судьи проекта, не знавшие, что перед ними выступает дочь музыканта. Радостной новостью Лия поделилась в Instagram.

«Я буду работать над собой, я буду делать все, чтобы звучать лучше! Я обожаю музыку, обожаю сцену, обожаю этот проект и обожаю вас. Во мне невероятно много благодарности. Мои мечты сбываются», — рассказала она подписчикам.

17-летняя наследница Константина Меладзе исполнила легендарную песню Hallelujah Леонарда Коэна, поразив всех жюри. Когда пришло время выбирать наставника, Лия остановила свой выбор на команде певицы Нади Дорофеевой.