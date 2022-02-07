Дочь Меладзе приняла участие в украинском «Голосе»

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На шоу «Голос» к дочери Меладзе повернулись все жюри проекта Фото:

Дочь композитора Константина Меладзе Лия приняла участие в слепых прослушиваниях украинской версии шоу «Голос». К девушке повернулись все четыре судьи проекта, не знавшие, что перед ними выступает дочь музыканта. Радостной новостью Лия поделилась в Instagram.

«Я буду работать над собой, я буду делать все, чтобы звучать лучше! Я обожаю музыку, обожаю сцену, обожаю этот проект и обожаю вас. Во мне невероятно много благодарности. Мои мечты сбываются», — рассказала она подписчикам.

17-летняя наследница Константина Меладзе исполнила легендарную песню Hallelujah Леонарда Коэна, поразив всех жюри. Когда пришло время выбирать наставника, Лия остановила свой выбор на команде певицы Нади Дорофеевой.

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Дочь композитора Константина Меладзе Лия приняла участие в слепых прослушиваниях украинской версии шоу «Голос». К девушке повернулись все четыре судьи проекта, не знавшие, что перед ними выступает дочь музыканта. Радостной новостью Лия поделилась в Instagram. «Я буду работать над собой, я буду делать все, чтобы звучать лучше! Я обожаю музыку, обожаю сцену, обожаю этот проект и обожаю вас. Во мне невероятно много благодарности. Мои мечты сбываются», — рассказала она подписчикам. 17-летняя наследница Константина Меладзе исполнила легендарную песню Hallelujah Леонарда Коэна, поразив всех жюри. Когда пришло время выбирать наставника, Лия остановила свой выбор на команде певицы Нади Дорофеевой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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