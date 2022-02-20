У Ельцин Центра появился стрит-арт в честь разрисованной картины. Фото

21 февраля 2022 в 11:23 Размер текста - 17 +

Возле екатеринбургского Ельцин Центра появился новый арт-объект, посвященный инциденту вокруг картины Анны Лепорской, которую изрисовал охранник центра. Кто является автором рисунка, неизвестно, передает корреспондент URA.RU. «Стрит-арт поместили на фоне хэштега #WeWillROCyou в поддержку спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Пекине с 4 по 20 февраля», — передает корреспондент. На изображении угадывается история вокруг картины Лепорской. Картина Анны Лепорской оказалась в центре скандала после того, как на выставке в Ельцин Центре на ней обнаружили нарисованные ручкой глаза. Испортили картину еще в конце декабре прошлого года. Вандалом оказался охранник арт-галереи. После происшествия для защиты картины поместили под защитные стекла, было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент охранника проверяют на вменяемость. Ранее в его защиту выступили губернатор Свердловской области и Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Последний обвинил Ельцин Центр в безалаберности. Пресс-служба галереи ответила, что митрополит пытается заработать себе «очки» на скандале с картиной. Произведение Анны Лепорской уже восстановили. Ранее глава бара «Огонек» Евгений Кексин предложил подписчикам проявить фантазию и дополнить картину на свой вкус. Его активно поддержали пользователи Instagram.