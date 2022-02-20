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Екатеринбург занял четвертое место по уборке снега в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Екатеринбург, уборка снега, зима, коммунальщики, снег в городе
Екатеринбург признали лучшим по уборке снега в УрФО Фото:

Екатеринбург занял четвертое место по качеству уборки снега в России. Пятое место в рейтинге заняла Москва. Об этом сообщила пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob на своем официальном сайте.

«Екатеринбург на четвертой строке (2,95 балла): отзывы о качестве работы коммунальных служб неоднородные — часть респондентов рады тому, что на рабочих должностях в коммунальных службах стало меньше трудовых мигрантов», — сообщает пресс-служба.

Первое место в рейтинге занял Красноярск. «Снега, можно сказать, и нет совсем», — цитирует жителей SuperJob. На второй строчке рейтинга расположилась Казань, Омск — на третьем месте, Москва — на пятой строке рейтинга. Санкт-Петербург оказался на последнем месте. «Столько людей в травмах и больницах из-за падений на льду или падений льда с крыш», — жалуются петербуржцы.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в канун Нового года сказал подчиненным, что снег в городе стали убирать лучше, чем в Тюмени. Также мэр договорился со свердловскими властями о софинансировании программы приобретения новой снегоуборочной техники в лизинг. Всего в рамках контракта со «СберЛизингом» город получит 79 машин.

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Екатеринбург занял четвертое место по качеству уборки снега в России. Пятое место в рейтинге заняла Москва. Об этом сообщила пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob на своем официальном сайте. «Екатеринбург на четвертой строке (2,95 балла): отзывы о качестве работы коммунальных служб неоднородные — часть респондентов рады тому, что на рабочих должностях в коммунальных службах стало меньше трудовых мигрантов», — сообщает пресс-служба. Первое место в рейтинге занял Красноярск. «Снега, можно сказать, и нет совсем», — цитирует жителей SuperJob. На второй строчке рейтинга расположилась Казань, Омск — на третьем месте, Москва — на пятой строке рейтинга. Санкт-Петербург оказался на последнем месте. «Столько людей в травмах и больницах из-за падений на льду или падений льда с крыш», — жалуются петербуржцы. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в канун Нового года сказал подчиненным, что снег в городе стали убирать лучше, чем в Тюмени. Также мэр договорился со свердловскими властями о софинансировании программы приобретения новой снегоуборочной техники в лизинг. Всего в рамках контракта со «СберЛизингом» город получит 79 машин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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