Екатеринбург занял четвертое место по уборке снега в России

Екатеринбург занял четвертое место по качеству уборки снега в России. Пятое место в рейтинге заняла Москва. Об этом сообщила пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob на своем официальном сайте.
«Екатеринбург на четвертой строке (2,95 балла): отзывы о качестве работы коммунальных служб неоднородные — часть респондентов рады тому, что на рабочих должностях в коммунальных службах стало меньше трудовых мигрантов», — сообщает пресс-служба.
Первое место в рейтинге занял Красноярск. «Снега, можно сказать, и нет совсем», — цитирует жителей SuperJob. На второй строчке рейтинга расположилась Казань, Омск — на третьем месте, Москва — на пятой строке рейтинга. Санкт-Петербург оказался на последнем месте. «Столько людей в травмах и больницах из-за падений на льду или падений льда с крыш», — жалуются петербуржцы.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в канун Нового года сказал подчиненным, что снег в городе стали убирать лучше, чем в Тюмени. Также мэр договорился со свердловскими властями о софинансировании программы приобретения новой снегоуборочной техники в лизинг. Всего в рамках контракта со «СберЛизингом» город получит 79 машин.
Екатеринбург занял четвертое место по качеству уборки снега в России. Пятое место в рейтинге заняла Москва. Об этом сообщила пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob на своем официальном сайте. «Екатеринбург на четвертой строке (2,95 балла): отзывы о качестве работы коммунальных служб неоднородные — часть респондентов рады тому, что на рабочих должностях в коммунальных службах стало меньше трудовых мигрантов», — сообщает пресс-служба. Первое место в рейтинге занял Красноярск. «Снега, можно сказать, и нет совсем», — цитирует жителей SuperJob. На второй строчке рейтинга расположилась Казань, Омск — на третьем месте, Москва — на пятой строке рейтинга. Санкт-Петербург оказался на последнем месте. «Столько людей в травмах и больницах из-за падений на льду или падений льда с крыш», — жалуются петербуржцы. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в канун Нового года сказал подчиненным, что снег в городе стали убирать лучше, чем в Тюмени. Также мэр договорился со свердловскими властями о софинансировании программы приобретения новой снегоуборочной техники в лизинг. Всего в рамках контракта со «СберЛизингом» город получит 79 машин.