Дуров объяснил сбои в работе Telegram 24 февраля 2022 в 18:52 Размер текста - 17 + Из-за событий на Украине Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Российский предприниматель Павел Дуров объяснил сбои в мессенджере Telegram. По его словам, накладки произошли из-за большой нагрузки в интернете, связанной с ситуацией на Украине. «Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram», — сообщил Дуров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что сейчас все силы направлены на устранение выявленных нарушений. Связь будет восстановлена незамедлительно. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Российский предприниматель Павел Дуров объяснил сбои в мессенджере Telegram. По его словам, накладки произошли из-за большой нагрузки в интернете, связанной с ситуацией на Украине. «Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram», — сообщил Дуров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что сейчас все силы направлены на устранение выявленных нарушений. Связь будет восстановлена незамедлительно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям