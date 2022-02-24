Дуров объяснил сбои в работе Telegram

Российский предприниматель Павел Дуров объяснил сбои в мессенджере Telegram. По его словам, накладки произошли из-за большой нагрузки в интернете, связанной с ситуацией на Украине.
«Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram», — сообщил Дуров в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что сейчас все силы направлены на устранение выявленных нарушений. Связь будет восстановлена незамедлительно.
Российский предприниматель Павел Дуров объяснил сбои в мессенджере Telegram. По его словам, накладки произошли из-за большой нагрузки в интернете, связанной с ситуацией на Украине. «Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram», — сообщил Дуров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что сейчас все силы направлены на устранение выявленных нарушений. Связь будет восстановлена незамедлительно.