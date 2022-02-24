Дуров объяснил сбои в работе Telegram

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, интернет, сотовый телефон, гаджет, мессенджер, telegram, приложение, телеграм, социальная сеть
Из-за событий на Украине Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Российский предприниматель Павел Дуров объяснил сбои в мессенджере Telegram. По его словам, накладки произошли из-за большой нагрузки в интернете, связанной с ситуацией на Украине.

«Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram», — сообщил Дуров в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что сейчас все силы направлены на устранение выявленных нарушений. Связь будет восстановлена незамедлительно.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский предприниматель Павел Дуров объяснил сбои в мессенджере Telegram. По его словам, накладки произошли из-за большой нагрузки в интернете, связанной с ситуацией на Украине. «Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram», — сообщил Дуров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что сейчас все силы направлены на устранение выявленных нарушений. Связь будет восстановлена незамедлительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...