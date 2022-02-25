25 февраля 2022
24 февраля 2022

В Пермский край придет аномальная для весны погода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оттепель в Екатеринбурге, проспект ленина, грязь, пешеходы, грязный город
Первая неделя весны будут теплее обычного Фото:

На этой неделе в Пермском крае ожидается теплая погода, отклонение температуры от нормы составит +5…+6 градусов, прогнозируют синоптики. В выходные возможны снегопады.

«В понедельник и вторник ожидается теплая погода с температурой воздуха около 0 градусов в дневные часы. В среду погодные условия существенно не изменятся. К четвергу вероятно увеличение облачности и небольшой снег. Температура воздуха днем составит −4…+1 градусов», — сообщается на сайте проекта «Метеоролог и Я».

Синоптики отмечают, что ночные температуры воздуха будут значительно ниже — от -7 до -17 градусов. В будни снега будет мало, а в выходные дни вероятны сильные снегопады, связанные с южным циклоном.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На этой неделе в Пермском крае ожидается теплая погода, отклонение температуры от нормы составит +5…+6 градусов, прогнозируют синоптики. В выходные возможны снегопады. «В понедельник и вторник ожидается теплая погода с температурой воздуха около 0 градусов в дневные часы. В среду погодные условия существенно не изменятся. К четвергу вероятно увеличение облачности и небольшой снег. Температура воздуха днем составит −4…+1 градусов», — сообщается на сайте проекта «Метеоролог и Я». Синоптики отмечают, что ночные температуры воздуха будут значительно ниже — от -7 до -17 градусов. В будни снега будет мало, а в выходные дни вероятны сильные снегопады, связанные с южным циклоном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...