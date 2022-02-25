В Пермский край придет аномальная для весны погода

Первая неделя весны будут теплее обычного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На этой неделе в Пермском крае ожидается теплая погода, отклонение температуры от нормы составит +5…+6 градусов, прогнозируют синоптики. В выходные возможны снегопады.

«В понедельник и вторник ожидается теплая погода с температурой воздуха около 0 градусов в дневные часы. В среду погодные условия существенно не изменятся. К четвергу вероятно увеличение облачности и небольшой снег. Температура воздуха днем составит −4…+1 градусов», — сообщается на сайте проекта «Метеоролог и Я».

Синоптики отмечают, что ночные температуры воздуха будут значительно ниже — от -7 до -17 градусов. В будни снега будет мало, а в выходные дни вероятны сильные снегопады, связанные с южным циклоном.