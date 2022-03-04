В Челябинске за два дня выпадет месячная норма снега

Уборочные службы слаженно выполняют свою работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в ближайшие два дня выпадет месячная норма осадков. Об этом предупредили жителей в пресс-службе челябинского аэропорта.

«По прогнозам синоптиков в ближайшие два дня выпадет месячная норма осадков. Все службы аэропорта работают в режиме повышенной готовности», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

В аэропорту добавили, что несмотря на слаженную работу уборочных служб, пассажирам рекомендовано перед выездом из дома в аэропорт уточнить время вылета и прилета своего рейса. Это спасет от недопонимания между пассажирами и сотрудниками аэропорта.

Ранее жителей области предупредили о понижении температуры воздуха в праздничные дни, 7 и 8 марта, до минус 31 градуса. Сильных осадков в эти дни не обещают. Однако, вечером 5 марта Челябинск заметает снегом.