04 марта 2022

В Челябинске за два дня выпадет месячная норма снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, автомобили, фары, вьюга, мороз, автотранспорт
Уборочные службы слаженно выполняют свою работу Фото:

В Челябинске в ближайшие два дня выпадет месячная норма осадков. Об этом предупредили жителей в пресс-службе челябинского аэропорта.

«По прогнозам синоптиков в ближайшие два дня выпадет месячная норма осадков. Все службы аэропорта работают в режиме повышенной готовности», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

В аэропорту добавили, что несмотря на слаженную работу уборочных служб, пассажирам рекомендовано перед выездом из дома в аэропорт уточнить время вылета и прилета своего рейса. Это спасет от недопонимания между пассажирами и сотрудниками аэропорта.

Ранее жителей области предупредили о понижении температуры воздуха в праздничные дни, 7 и 8 марта, до минус 31 градуса. Сильных осадков в эти дни не обещают. Однако, вечером 5 марта Челябинск заметает снегом.

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В Челябинске в ближайшие два дня выпадет месячная норма осадков. Об этом предупредили жителей в пресс-службе челябинского аэропорта. «По прогнозам синоптиков в ближайшие два дня выпадет месячная норма осадков. Все службы аэропорта работают в режиме повышенной готовности», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. В аэропорту добавили, что несмотря на слаженную работу уборочных служб, пассажирам рекомендовано перед выездом из дома в аэропорт уточнить время вылета и прилета своего рейса. Это спасет от недопонимания между пассажирами и сотрудниками аэропорта. Ранее жителей области предупредили о понижении температуры воздуха в праздничные дни, 7 и 8 марта, до минус 31 градуса. Сильных осадков в эти дни не обещают. Однако, вечером 5 марта Челябинск заметает снегом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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