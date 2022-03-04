В Челябинске за два дня выпадет месячная норма снега

В Челябинске в ближайшие два дня выпадет месячная норма осадков. Об этом предупредили жителей в пресс-службе челябинского аэропорта.
«По прогнозам синоптиков в ближайшие два дня выпадет месячная норма осадков. Все службы аэропорта работают в режиме повышенной готовности», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
В аэропорту добавили, что несмотря на слаженную работу уборочных служб, пассажирам рекомендовано перед выездом из дома в аэропорт уточнить время вылета и прилета своего рейса. Это спасет от недопонимания между пассажирами и сотрудниками аэропорта.
Ранее жителей области предупредили о понижении температуры воздуха в праздничные дни, 7 и 8 марта, до минус 31 градуса. Сильных осадков в эти дни не обещают. Однако, вечером 5 марта Челябинск заметает снегом.
В Челябинске в ближайшие два дня выпадет месячная норма осадков. Об этом предупредили жителей в пресс-службе челябинского аэропорта. «По прогнозам синоптиков в ближайшие два дня выпадет месячная норма осадков. Все службы аэропорта работают в режиме повышенной готовности», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. В аэропорту добавили, что несмотря на слаженную работу уборочных служб, пассажирам рекомендовано перед выездом из дома в аэропорт уточнить время вылета и прилета своего рейса. Это спасет от недопонимания между пассажирами и сотрудниками аэропорта. Ранее жителей области предупредили о понижении температуры воздуха в праздничные дни, 7 и 8 марта, до минус 31 градуса. Сильных осадков в эти дни не обещают. Однако, вечером 5 марта Челябинск заметает снегом.