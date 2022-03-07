В Раде призвали Зеленского передать власть Януковичу

Владимир Зеленский может избежать устранения, если покинет пост, считает Илья Кива Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский должен передать власть бывшему главе страны Виктору Януковичу. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Илья Кива.

«Единственный выход для Зеленского избежать физического устранения — это передать власть, ранее незаконно свергнутому путем государственного переворота — законно избранному президенту Украины Виктору Януковичу. Именно он имеет все юридические и легитимные права вести переговоры от лица Украины о достижении мира», — написал Кива в своем telegram-канале.

Янукович перестал быть лидером Украины в 2014 году после того, как Рада приняла постановление о его устранении от выполнения полномочий и проведении внеочередных выборов. Бывший президент оспаривал это решение в суде, потому что считает постановление антиконституционным.