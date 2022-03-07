В Раде призвали Зеленского передать власть Януковичу

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский может избежать устранения, если покинет пост, считает Илья Кива Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский должен передать власть бывшему главе страны Виктору Януковичу. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Илья Кива.

«Единственный выход для Зеленского избежать физического устранения — это передать власть, ранее незаконно свергнутому путем государственного переворота — законно избранному президенту Украины Виктору Януковичу. Именно он имеет все юридические и легитимные права вести переговоры от лица Украины о достижении мира», — написал Кива в своем telegram-канале.

Янукович перестал быть лидером Украины в 2014 году после того, как Рада приняла постановление о его устранении от выполнения полномочий и проведении внеочередных выборов. Бывший президент оспаривал это решение в суде, потому что считает постановление антиконституционным.

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Президент Украины Владимир Зеленский должен передать власть бывшему главе страны Виктору Януковичу. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Илья Кива. «Единственный выход для Зеленского избежать физического устранения — это передать власть, ранее незаконно свергнутому путем государственного переворота — законно избранному президенту Украины Виктору Януковичу. Именно он имеет все юридические и легитимные права вести переговоры от лица Украины о достижении мира», — написал Кива в своем telegram-канале. Янукович перестал быть лидером Украины в 2014 году после того, как Рада приняла постановление о его устранении от выполнения полномочий и проведении внеочередных выборов. Бывший президент оспаривал это решение в суде, потому что считает постановление антиконституционным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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