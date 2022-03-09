KFC продолжает работать в Челябинске, несмотря на уход сети из РФ

В Челябинской области KFC работает по франшизе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Челябинске сеть KFC продолжает работать в штатном режиме, несмотря на заявление компании «Yum! Brands» о приостановке деятельности ресторанов KFC в России. Об этом URA.RU сообщили в пиар-службе компании ООО «Глобал фуд», работающей в регионе по франшизе.

«Наши точки KFC работают в штатном режиме. У нас в Челябинской области пять заведений и мы осуществляем свою деятельность по франшизе. В регионе есть и другие участники, работающие под брендом KFC», — отметили URA.RU в компании «Глобал фуд».

Компания «Yum! Brands» заявила о приостановке деятельности ресторанов KFC в России 9 марта, однако без указания срока, когда это произойдет. При этом из 1100 российских ресторанов собственных заведений KFC только 70, остальные работают по франшизе.

Ранее «McDonald’s принял решение временно закрыть все наши рестораны в России. В Челябинске McDonald’s продолжил работу, несмотря на санкции.

С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, на нашу страну обрушились массовые санкции. Западные компании начали угрожать уходом с российского рынка.