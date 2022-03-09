Власти Екатеринбурга ответили на протесты из-за сноса памятников

Власти Екатеринбурга показали городским активистам, что заинтересованы в сохранении архитектурных памятников не меньше, чем они. На базе отремонтированной библиотеки №40 на Эльмаше открылся «Центр конструктивизма», цель которого — «продвижение одного из главных брендов уральской столицы» среди молодежи. Открытие объекта прокомментировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
«[Является ли открытие „Центра конструктивизма“ ответом на критику от горожан?] В том числе, да. Мы гордимся тем, какое количество объектов культурного наследия в Екатеринбурге, памятников конструктивизма. Максимально их сохранить — это задача и строительного сообщества, и городских, областных властей (в зависимости от того, в чьем ведении объекты находятся)», — сказал Орлов корреспонденту URA.RU.
На протяжении всего 2021 года горожане протестовали и критиковали мэрию из-за сноса объектов, которые, по их мнению, представляли ценность, хоть и не были включены в профильные реестры. Так, например, было в случае со скандальным сносом конструктивистского здания ПРОМЭКТа, демонтажем флигеля усадьбы Поповичевых на ул. Малышева, 38Б, аэровокзала «Уктус» и старинного дома на ул. Мельникова (его снесли в День города). При этом реальные полномочия остановить работы у руководства города были только в последнем случае. Орлов, по данным URA.RU, был не в курсе, и после публикаций в СМИ разносил подчиненных.
Власти Екатеринбурга показали городским активистам, что заинтересованы в сохранении архитектурных памятников не меньше, чем они. На базе отремонтированной библиотеки №40 на Эльмаше открылся «Центр конструктивизма», цель которого — «продвижение одного из главных брендов уральской столицы» среди молодежи. Открытие объекта прокомментировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «[Является ли открытие „Центра конструктивизма“ ответом на критику от горожан?] В том числе, да. Мы гордимся тем, какое количество объектов культурного наследия в Екатеринбурге, памятников конструктивизма. Максимально их сохранить — это задача и строительного сообщества, и городских, областных властей (в зависимости от того, в чьем ведении объекты находятся)», — сказал Орлов корреспонденту URA.RU. На протяжении всего 2021 года горожане протестовали и критиковали мэрию из-за сноса объектов, которые, по их мнению, представляли ценность, хоть и не были включены в профильные реестры. Так, например, было в случае со скандальным сносом конструктивистского здания ПРОМЭКТа, демонтажем флигеля усадьбы Поповичевых на ул. Малышева, 38Б, аэровокзала «Уктус» и старинного дома на ул. Мельникова (его снесли в День города). При этом реальные полномочия остановить работы у руководства города были только в последнем случае. Орлов, по данным URA.RU, был не в курсе, и после публикаций в СМИ разносил подчиненных.