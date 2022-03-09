Власти Екатеринбурга ответили на протесты из-за сноса памятников

10 марта 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов назвал Екатеринбург «центром конструктивизма» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Екатеринбурга показали городским активистам, что заинтересованы в сохранении архитектурных памятников не меньше, чем они. На базе отремонтированной библиотеки №40 на Эльмаше открылся «Центр конструктивизма», цель которого — «продвижение одного из главных брендов уральской столицы» среди молодежи. Открытие объекта прокомментировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «[Является ли открытие „Центра конструктивизма“ ответом на критику от горожан?] В том числе, да. Мы гордимся тем, какое количество объектов культурного наследия в Екатеринбурге, памятников конструктивизма. Максимально их сохранить — это задача и строительного сообщества, и городских, областных властей (в зависимости от того, в чьем ведении объекты находятся)», — сказал Орлов корреспонденту URA.RU. На протяжении всего 2021 года горожане протестовали и критиковали мэрию из-за сноса объектов, которые, по их мнению, представляли ценность, хоть и не были включены в профильные реестры. Так, например, было в случае со скандальным сносом конструктивистского здания ПРОМЭКТа, демонтажем флигеля усадьбы Поповичевых на ул. Малышева, 38Б, аэровокзала «Уктус» и старинного дома на ул. Мельникова (его снесли в День города). При этом реальные полномочия остановить работы у руководства города были только в последнем случае. Орлов, по данным URA.RU, был не в курсе, и после публикаций в СМИ разносил подчиненных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти Екатеринбурга показали городским активистам, что заинтересованы в сохранении архитектурных памятников не меньше, чем они. На базе отремонтированной библиотеки №40 на Эльмаше открылся «Центр конструктивизма», цель которого — «продвижение одного из главных брендов уральской столицы» среди молодежи. Открытие объекта прокомментировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «[Является ли открытие „Центра конструктивизма“ ответом на критику от горожан?] В том числе, да. Мы гордимся тем, какое количество объектов культурного наследия в Екатеринбурге, памятников конструктивизма. Максимально их сохранить — это задача и строительного сообщества, и городских, областных властей (в зависимости от того, в чьем ведении объекты находятся)», — сказал Орлов корреспонденту URA.RU. На протяжении всего 2021 года горожане протестовали и критиковали мэрию из-за сноса объектов, которые, по их мнению, представляли ценность, хоть и не были включены в профильные реестры. Так, например, было в случае со скандальным сносом конструктивистского здания ПРОМЭКТа, демонтажем флигеля усадьбы Поповичевых на ул. Малышева, 38Б, аэровокзала «Уктус» и старинного дома на ул. Мельникова (его снесли в День города). При этом реальные полномочия остановить работы у руководства города были только в последнем случае. Орлов, по данным URA.RU, был не в курсе, и после публикаций в СМИ разносил подчиненных.