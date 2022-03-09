09 марта 2022

Владелец пивной сети в Челябинске стал банкротом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пиво, алкоголь, разливное пиво, кеги
Пивная империя Сергея Пьянкова уйдет с молотка (фото из архива) Фото:

Владельца сети пивных магазинов ООО «Первый кеговый» Сергея Пьянкова признали банкротом. Как следует из данных Арбитражного суда Челябинской области, поводом для банкротства Пьянкова послужило исковое заявление Сбербанка.

«Признать гражданина банкротом. Ввести процедуру реализации имущества. Утвердить финансового управляющего», — говорится в материалах арбитражного суда.

Как следует из материалов Арбитражного суда, публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее — ПАО «Сбербанк», заявитель) в 2021 году обратилось в суд с заявлением, в котором просило признать Пьянкова несостоятельным (банкротом). Сбербанк требует взыскать с Пьянкова 183 млн 356 тыс. рублей за ранее взятые кредиты. Пьянков также задолжал другим коммерческим предприятиям, среди которых значатся компании «Люкс Вода» и «УралКраЗ».

Согласно информационной системе СБИС, в которой уже отразилась информация о банкротстве Пьянкова, компания ООО «Первый кеговый» была учреждена в мае 2015 года. На данный момент СБИС оценивает стоимость пивного бизнеса Пьянкова в 31,7 млн рублей. Связаться с Пьянковым URA.RU не удалось.

Выручка компании показывает отрицательную динамику

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Владельца сети пивных магазинов ООО «Первый кеговый» Сергея Пьянкова признали банкротом. Как следует из данных Арбитражного суда Челябинской области, поводом для банкротства Пьянкова послужило исковое заявление Сбербанка. «Признать гражданина банкротом. Ввести процедуру реализации имущества. Утвердить финансового управляющего», — говорится в материалах арбитражного суда. Как следует из материалов Арбитражного суда, публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее — ПАО «Сбербанк», заявитель) в 2021 году обратилось в суд с заявлением, в котором просило признать Пьянкова несостоятельным (банкротом). Сбербанк требует взыскать с Пьянкова 183 млн 356 тыс. рублей за ранее взятые кредиты. Пьянков также задолжал другим коммерческим предприятиям, среди которых значатся компании «Люкс Вода» и «УралКраЗ». Согласно информационной системе СБИС, в которой уже отразилась информация о банкротстве Пьянкова, компания ООО «Первый кеговый» была учреждена в мае 2015 года. На данный момент СБИС оценивает стоимость пивного бизнеса Пьянкова в 31,7 млн рублей. Связаться с Пьянковым URA.RU не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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