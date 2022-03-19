19 марта 2022
18 марта 2022

Инкассаторы насмерть сбили пенсионерку в центре Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , дтп, полиция, авария, гибдд, дпс
На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД Фото:

В Екатеринбурге возле станции метро «Динамо» инкассаторская машина насмерть сбила пожилую женщину. По словам очевидцев, авария произошла недалеко от пешеходного перехода.

«Мама услышала визг тормозов, повернулась — там инкассаторская машина, тело лежит, все в крови», — цитирует Е1Ru жительницу Екатеринбурга Ольгу, которая стала свидетелем ДТП. Другой очевидец, Василий, сообщил, что у автомобиля был поврежден бампер и разбита фара.

По словам свидетелей аварии, инкассаторская машина сбила пенсионерку недалеко от пешеходного перехода. Местные жители сообщили, что на этом участке улицы часто перебегают дорогу. В отделении пропаганды ГИБДД заявили, что на место происшествия выехали сотрудники полиции.

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В Екатеринбурге возле станции метро «Динамо» инкассаторская машина насмерть сбила пожилую женщину. По словам очевидцев, авария произошла недалеко от пешеходного перехода. «Мама услышала визг тормозов, повернулась — там инкассаторская машина, тело лежит, все в крови», — цитирует Е1Ru жительницу Екатеринбурга Ольгу, которая стала свидетелем ДТП. Другой очевидец, Василий, сообщил, что у автомобиля был поврежден бампер и разбита фара. По словам свидетелей аварии, инкассаторская машина сбила пенсионерку недалеко от пешеходного перехода. Местные жители сообщили, что на этом участке улицы часто перебегают дорогу. В отделении пропаганды ГИБДД заявили, что на место происшествия выехали сотрудники полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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