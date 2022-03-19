Инкассаторы насмерть сбили пенсионерку в центре Екатеринбурга

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге возле станции метро «Динамо» инкассаторская машина насмерть сбила пожилую женщину. По словам очевидцев, авария произошла недалеко от пешеходного перехода.

«Мама услышала визг тормозов, повернулась — там инкассаторская машина, тело лежит, все в крови», — цитирует Е1Ru жительницу Екатеринбурга Ольгу, которая стала свидетелем ДТП. Другой очевидец, Василий, сообщил, что у автомобиля был поврежден бампер и разбита фара.

По словам свидетелей аварии, инкассаторская машина сбила пенсионерку недалеко от пешеходного перехода. Местные жители сообщили, что на этом участке улицы часто перебегают дорогу. В отделении пропаганды ГИБДД заявили, что на место происшествия выехали сотрудники полиции.