В Белом доме резко ответили на идею снять санкции с России

США может отменить санкции против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В обозримом будущем США не собираются снимать санкции, введенные против России. Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

«Мы и близко не подошли к отмене санкций против РФ. Первое, что руководство России должно сделать — это остановить конфликт на Украине. Этого не происходит. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что для прекращения экономической изоляции России потребуется прекратить конфликт», — отметил он.

Ранее Сингх заявил, что США рассматривают возможность расширения антироссийских санкций из-за ситуации на Украине. Меры могут затронуть больше банков РФ, а также сферы экономики, включая газовую и нефтяную. Политик отметил, что санкции могут затронуть «большее число банков и секторов, которые до сих пор не были затронуты».

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. Объясняя цель санкций, лидеры западных стран говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

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