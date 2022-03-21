Медведев предупредил Европу о последствиях из-за русофобии от США

21 марта 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

По мнению Медведева, польским элитам сейчас важнее присягнуть на верность Америке, чем учесть интересы своих граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил Европу о последствиях из-за русофобии от США, которую они пропагандируют там. Он считает, что ущерб из-за отказа от закупок российского топлива только усугубится. «Сейчас интересы граждан Польши принесены в жертву русофобии этих бездарных политиков и их кукловодов из-за океана с явными признаками старческого маразма. Решение отказаться от закупок российского газа, нефти и угля, противодействие „Северному потоку — 2“ уже нанесли экономике этой страны серьезный ущерб. Теперь он только усугубится. То же касается и многих других шагов, в основе которых не экономика, а политиканство под видом „дерусификации“», — написал Медведев в своем telegram-канале. Медведев отметил, что польским элитам сейчас важнее присягнуть на верность Америке, чем помочь своим гражданам. Он считает, что рано или поздно Европа поймет, что ненависть к России общество не поддерживает. Ранее директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов заявил, что захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом. Посольство РФ в США в свою очередь потребовало прекратить гонения на россиян. Дипмиссия РФ призвала власти США окончить преследование россиян из-за спецоперации на Украине, которая по словам президента России Владимира Путина проводится вынужденно. Так, на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид», — сказал тогда президент. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил Европу о последствиях из-за русофобии от США, которую они пропагандируют там. Он считает, что ущерб из-за отказа от закупок российского топлива только усугубится. «Сейчас интересы граждан Польши принесены в жертву русофобии этих бездарных политиков и их кукловодов из-за океана с явными признаками старческого маразма. Решение отказаться от закупок российского газа, нефти и угля, противодействие „Северному потоку — 2“ уже нанесли экономике этой страны серьезный ущерб. Теперь он только усугубится. То же касается и многих других шагов, в основе которых не экономика, а политиканство под видом „дерусификации“», — написал Медведев в своем telegram-канале. Медведев отметил, что польским элитам сейчас важнее присягнуть на верность Америке, чем помочь своим гражданам. Он считает, что рано или поздно Европа поймет, что ненависть к России общество не поддерживает. Ранее директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов заявил, что захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом. Посольство РФ в США в свою очередь потребовало прекратить гонения на россиян. Дипмиссия РФ призвала власти США окончить преследование россиян из-за спецоперации на Украине, которая по словам президента России Владимира Путина проводится вынужденно. Так, на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид», — сказал тогда президент.