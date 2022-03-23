Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в РФ

Приложение Netflix недоступно в App Store и Google Play Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Американский стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России. На этих платформах нельзя найти и скачать соответствующую программу.

Netflix недоступен для российских пользователей как в App Store, так и в Google Play. При вводе названия сервиса в поисковой строке в обеих платформах приложение не отображается, как это было прежде.

6 марта Netflix приостановил работу на территории России. Компания также предупредила об аннулировании российских аккаунтов по окончании расчетного периода, передает телеканал 360. Вместе с ним заявление о приостановке работы в РФ сделала шведская компания IKEA. Ранее продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple, а также компании Nike и ASOS.

Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара по каждому гражданину РФ. По словам путина, такие шаги имеют все признаки войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.

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