Мантуров пообещал, что россияне не останутся голыми

Глава Минпромторга Денис Мантуров заверил россиян, что они не останутся без одежды. Об этом он сказал на совещании президента РФ с членами правительства. «Временно в РФ будет меньше торговых марок. Но это не означает, что у россиян будут проблемы с покупкой одежды», — заявил Мантуров, трансляция ведется на сайте телеканала «Россия-24». Ранее Россия начала на Украине спецоперацию. Из-за этого Запад ввел в отношении России санкции, иностранные компании стали временно закрывать магазины. О своем уходе уже заявили сети H&M, Zara, Nike, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Вице-премьер Александр Новак предложил иностранным компаниям вернуться или продать свою долю.