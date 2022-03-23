Мантуров пообещал, что россияне не останутся голыми

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Послание президента. Москва, мантуров денис
Денис Мантуров признал, что торговых марок будет меньше Фото:

Глава Минпромторга Денис Мантуров заверил россиян, что они не останутся без одежды. Об этом он сказал на совещании президента РФ с членами правительства.

«Временно в РФ будет меньше торговых марок. Но это не означает, что у россиян будут проблемы с покупкой одежды», — заявил Мантуров, трансляция ведется на сайте телеканала «Россия-24».

Ранее Россия начала на Украине спецоперацию. Из-за этого Запад ввел в отношении России санкции, иностранные компании стали временно закрывать магазины. О своем уходе уже заявили сети H&M, Zara, Nike, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Вице-премьер Александр Новак предложил иностранным компаниям вернуться или продать свою долю.

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Глава Минпромторга Денис Мантуров заверил россиян, что они не останутся без одежды. Об этом он сказал на совещании президента РФ с членами правительства. «Временно в РФ будет меньше торговых марок. Но это не означает, что у россиян будут проблемы с покупкой одежды», — заявил Мантуров, трансляция ведется на сайте телеканала «Россия-24». Ранее Россия начала на Украине спецоперацию. Из-за этого Запад ввел в отношении России санкции, иностранные компании стали временно закрывать магазины. О своем уходе уже заявили сети H&M, Zara, Nike, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Вице-премьер Александр Новак предложил иностранным компаниям вернуться или продать свою долю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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