Решение ЦБ принесло российским олигархам миллиарды долларов

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Российские олигархи стали богаче на 8,3 миллиарда долларов Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Российские олигархи разбогатели в общей сложности на 8,3 миллиарда долларов спустя почти месяц после остановки торгов на Мосбирже. Об этом сообщает Bloomberg.

«В то время как только 33 акции возобновили торги, олигархи прибавили в общей сложности 8,3 миллиарда долларов. Среди них — основной владелец „Норникеля“ Владимир Потанин, совладелец „Новатэка“ Леонид Михельсон и совладелец компании „Сибур“ Геннадий Тимченко», — передает Bloomberg.

Московская и Пербургская биржи отменили торги на фондовом и срочном рынках 24 февраля. Центробанк РФ принял такое решение, чтобы снизить волатильность финансовых инструментов. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После объявления президента рубль рухнул рекордно с 2014 года. На момент остановки торгов курс евро достиг отметки в 107 рублей, курс доллара — 86 рублей. После стоимость американской валюты на торгах Мосбиржи била исторические рекорды и поднималась от 95 до 106 рублей.

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Российские олигархи разбогатели в общей сложности на 8,3 миллиарда долларов спустя почти месяц после остановки торгов на Мосбирже. Об этом сообщает Bloomberg. «В то время как только 33 акции возобновили торги, олигархи прибавили в общей сложности 8,3 миллиарда долларов. Среди них — основной владелец „Норникеля“ Владимир Потанин, совладелец „Новатэка“ Леонид Михельсон и совладелец компании „Сибур“ Геннадий Тимченко», — передает Bloomberg. Московская и Пербургская биржи отменили торги на фондовом и срочном рынках 24 февраля. Центробанк РФ принял такое решение, чтобы снизить волатильность финансовых инструментов. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После объявления президента рубль рухнул рекордно с 2014 года. На момент остановки торгов курс евро достиг отметки в 107 рублей, курс доллара — 86 рублей. После стоимость американской валюты на торгах Мосбиржи била исторические рекорды и поднималась от 95 до 106 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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