24 марта 2022
23 марта 2022

В Челябинске появится новая аптечная сеть

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптека. Москва, лекарства, аптека
Первая точка новой аптечной сети откроется в Челябинске в апреле (фото из архива) Фото:

В Челябинске появится новая аптечная сеть «Апрель». Сообщается, что первая точка продаж откроется в городе в апреле.

«Первый объект будет расположен на улице Свободы. Затем откроется аптека на улице Кирова и две точки на Северо-Западе — на проспекте Победы. В ближайшие месяцы планируется запустить около 40 точек», — сообщили изданию 74.ру в пресс-службе аптечной сети.

Представители компании добавили, что сеть предоставляет низкие цены за счет больших объемов закупки лекарственных препаратов. Ассортимент товара насчитывает около 10 тысяч наименований. Особое внимание уделено жизненно-важным лекарствам.

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В Челябинске появится новая аптечная сеть «Апрель». Сообщается, что первая точка продаж откроется в городе в апреле. «Первый объект будет расположен на улице Свободы. Затем откроется аптека на улице Кирова и две точки на Северо-Западе — на проспекте Победы. В ближайшие месяцы планируется запустить около 40 точек», — сообщили изданию 74.ру в пресс-службе аптечной сети. Представители компании добавили, что сеть предоставляет низкие цены за счет больших объемов закупки лекарственных препаратов. Ассортимент товара насчитывает около 10 тысяч наименований. Особое внимание уделено жизненно-важным лекарствам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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