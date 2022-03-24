Первая точка новой аптечной сети откроется в Челябинске в апреле (фото из архива) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Челябинске появится новая аптечная сеть «Апрель». Сообщается, что первая точка продаж откроется в городе в апреле.

«Первый объект будет расположен на улице Свободы. Затем откроется аптека на улице Кирова и две точки на Северо-Западе — на проспекте Победы. В ближайшие месяцы планируется запустить около 40 точек», — сообщили изданию 74.ру в пресс-службе аптечной сети.

Представители компании добавили, что сеть предоставляет низкие цены за счет больших объемов закупки лекарственных препаратов. Ассортимент товара насчитывает около 10 тысяч наименований. Особое внимание уделено жизненно-важным лекарствам.