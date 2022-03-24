Владельцы литейного завода откроют ресторан в Екатеринбурге

Новые владельцы поменяют во дворике ворота и добавят стрит-арт Фото: Размик Закарян © URA.RU

В центре Екатеринбурга откроется новый ресторан Field. Проект запускают бывший шеф-повар ресторана «Гады, крабы и вино» Владимир Олькиницкий и владельцы литейного завода Intermold Дмитрий Хомутов и Алексей Шишкин. Об этом URA.RU рассказал Дмитрий Хомутов.

«Это будет ресторан авторской кухни, на уровне „Гадов“. Средний чек — около 2,5 тысяч рублей», — рассказал он. Заведение откроется на месте закрытого осенью кафе «Зеленая улица» — в двухэтажном здании с двориком по адресу Чернышевского, 8. Предприниматели вложили в ресторан около 2,5 млн рублей.

Владимир Олькиницкий сейчас разрабатывает меню и будет обучать поваров. Открытие панируется через месяц, в конце апреля — начале мая. Сейчас в ресторане оформляют декор и ждут недостающее оборудование, столы и посуду. Летний дворик останется в том же виде, каким был у «Зеленой улицы». Только поменяют ворота и добавят стрит-арт. Последним займется художник Сергей Ермак.

Intermold — завод в Первоуральске, который занимается литьем из алюминия, а также чугуна, латуни и других сплавов. Здесь отливают детали оружейных установок, различные опоры для лавок и другие элементы благоустройства. Помимо этого Intermold предоставляют площадку для создания арт-объектов из металла. Так, уличный художник Рома Бантик отливает здесь инсталляции из алюминия, а Сергей Ермак работает над двухметровым Курлыком (человек с головой голубя).

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