Процесс в челябинском суде из-за драки перерос в стрельбу

Подсудимый пытался застрелить потерпевшего в драке из ружья (фото их архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Чесменском районе Челябинской области судебное дело по поводу драки между соседями переросло в покушение на убийство одного из фигурантов. Как сообщили URA.RU в прокуратуре области, подсудимый выстрелил в соседа, так как тот отказался прекращать уголовное дело.

«В июле 2019 года мужчины устроили драку между друг другом. Данное обстоятельство послужило поводом для возбуждения уголовного дела, которое рассматривалось мировым судьей. Подсудимый уговаривал потерпевшего прекратить уголовное дело, но получил отказ», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что отказ потерпевшего прекратить дело стал поводом для покушения на его жизнь. В день очередного судебного заседания подсудимый, находясь у автомобиля потерпевшего, выстрелил из ружья ему в живот. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина выжил.

Чесменский районный суд в своем решении учел оба факта нанесения повреждений, а также покушение. Приговором суда виновного приговорили к 7 годам и 10 дням колонии строгого режима.