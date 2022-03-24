В Екатеринбурге заплатят ребенку, сломавшему позвоночник в ТРЦ

Суд обязал «Карнавал» выплатить компенсацию за происшествие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Развлекательный центр, расположенный в ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге, заплатит семье ребенка, который сломал позвоночник на аттракционе. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Суд взыскал с развлекательного центра в качестве компенсации морального вреда несовершеннолетней 200 тысяч рублей. В качестве компенсации морального вреда матери несовершеннолетней — 30 тысяч рублей», — сказано в сообщении ведомства.

Восьмилетняя девочка получила компрессионный перелом позвоночника из-за неисправного аттракциона «Лес» 28 июня 2021 года. Подушка, на которой стоит конструкция аттракциона, оказалась сдутой. Поэтому, когда девочка облокотилась на него, аттракцион перевернулся.