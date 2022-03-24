24 марта 2022

В Екатеринбурге заплатят ребенку, сломавшему позвоночник в ТРЦ

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Суд обязал «Карнавал» выплатить компенсацию за происшествие Фото:

Развлекательный центр, расположенный в ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге, заплатит семье ребенка, который сломал позвоночник на аттракционе. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Суд взыскал с развлекательного центра в качестве компенсации морального вреда несовершеннолетней 200 тысяч рублей. В качестве компенсации морального вреда матери несовершеннолетней — 30 тысяч рублей», — сказано в сообщении ведомства.

Восьмилетняя девочка получила компрессионный перелом позвоночника из-за неисправного аттракциона «Лес» 28 июня 2021 года. Подушка, на которой стоит конструкция аттракциона, оказалась сдутой. Поэтому, когда девочка облокотилась на него, аттракцион перевернулся.

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Развлекательный центр, расположенный в ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге, заплатит семье ребенка, который сломал позвоночник на аттракционе. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Суд взыскал с развлекательного центра в качестве компенсации морального вреда несовершеннолетней 200 тысяч рублей. В качестве компенсации морального вреда матери несовершеннолетней — 30 тысяч рублей», — сказано в сообщении ведомства. Восьмилетняя девочка получила компрессионный перелом позвоночника из-за неисправного аттракциона «Лес» 28 июня 2021 года. Подушка, на которой стоит конструкция аттракциона, оказалась сдутой. Поэтому, когда девочка облокотилась на него, аттракцион перевернулся.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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