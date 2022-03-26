В ХМАО жители спорят в соцсетях, чем заменить кока-колу

В ХМАО жители рассорились, обсуждая идею о замене импортных товаров и продуктов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В соцсети «ВКонтакте» жители Ханты-Мансийска стали обсуждать идею о замене импортных товаров, в частности, напитка Coca-Cola, а также ряда других иностранных брендов. Пост с предложением вызвал резонанс среди пользователей и разделил их на два лагеря — часть жителей согласилась с автором обращения, другие же отнеслись к инициативе крайне негативно.

«Давайте все вместе откажемся от продукции из Европы и Америки. Есть же российский производитель, дружественные страны. Краснодарские яблоки, например, не хуже, а лучше. Кока-кола только потеряет миллиарды за год», — написала пользователь с ником Дарья Местная в паблике «Типичный Ханты-Мансийск». «По возможности своей покупайте отечественное: продукты, напитки и прочее. Что нельзя заменить отечественным, значит, импортное будет», — поддержала Лариса Ермолаева.

Пост вызвал общественный резонанс и набрал большое для данной группы количество комментариев. Своим мнением в соцсети поделились порядка 200 жителей. Часть жителей поддержали идею автора, и привели пример альтернативных брендов. «Косметика — Natura Siberica, „Самоцвет“ — одни из. Парфюм — Nose. Одежда, например, Gloria Jeans, „Твое“, Zarina», — написала Лариса Ермолаева. Однако большинство пользователей негативно отнеслись к предложению. «Приглашу пожевать гудрон, запить все „Колокольчиком“ и помыться хозяйственным мылом», — иронизирует Евгений Дубровин

Ранее URA.RU подготовило список магазинов и торговых марок в ХМАО, которые заменят ушедшие из России бренды. Крупные бренды стали заявлять о закрытии своих магазинов после начала спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. Уход с российского рынка стал частью санкционной политики западных стран.

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