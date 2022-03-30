Начальник ГУ МВД назвал причину роста ДТП на челябинских дорогах

Михаил Скоков отметил недостатки в работе как силовиков, так и дорожников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области выросло число случаев дорожно-транспортных происшествий на дорогах федерального значения. Выступая перед депутатами Заксобрания 31 марта начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков заявил, что увеличению ДТП способствуют недостатки в работе как со стороны силовых ведомств, так и со стороны собственников дорог.

«Сохраняются значительные недостатки как с нашей стороны, и мы их признаем, так и со стороны собственников дорог. Несвоевременное принятие мер послужили причинами увеличения по итогам года количества ДТП на федеральных трассах на 21%. На 50% увеличилось число погибших в ДТП», — доложил Скоков.

Генерал, добавил что сегодня выстроена схема с подразделениями МЧС для того, чтобы ситуация при дорожных происшествиях контролировалась, и немедленно принимались соответствующие меры. Также пересмотрены места расположения спецтехники вдоль трассы М-5 для оперативного устранения последствий ДТП. По мнению Скокова, должна проводиться качественная работа собственников работ и сотрудников ДПС, которые должны реагировать на складывающуюся оперативную обстановку.

На этом же заседании Скоков отметил высокий уровень криминальных проявлений на территории области. Количество преступлений по итогам 2021 года увеличилось на 3,1 процента. Сам отчет был принят единогласно.