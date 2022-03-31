31 марта 2022

Самолет с Екатеринбуржцами прервал взлет из Сочи из-за поломки

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, рабочий аэропорта, проверка самолета
Рейс перенесли на 02:30 Фото:

Самолет «Уральских авиалиний» U6—322, совершающий рейс из Сочи в Екатеринбург, не смог взлететь из-за непредвиденной поломки. Неисправность заметили на полосе, пилот принял решение прервать взлет.

«Перед торможением почувствовали запах гари. У меня знакомый раньше работал в „Уральских авиалиниях“. Сказал, что пилот принял верное решение остановить взлет. Произошла серьезная поломка, какая — не уточнил», — передает портал E1.RU слова читателя.

Отмечается, что пассажиров рейса перевезли в аэропорт и накормили. Время вылета перенесено с 17:30 на 02:30. Резервный лайнер должен прилететь из Домодедово.

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Самолет «Уральских авиалиний» U6—322, совершающий рейс из Сочи в Екатеринбург, не смог взлететь из-за непредвиденной поломки. Неисправность заметили на полосе, пилот принял решение прервать взлет. «Перед торможением почувствовали запах гари. У меня знакомый раньше работал в „Уральских авиалиниях“. Сказал, что пилот принял верное решение остановить взлет. Произошла серьезная поломка, какая — не уточнил», — передает портал E1.RU слова читателя. Отмечается, что пассажиров рейса перевезли в аэропорт и накормили. Время вылета перенесено с 17:30 на 02:30. Резервный лайнер должен прилететь из Домодедово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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