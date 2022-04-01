Микрорайон Екатеринбурга остался без тепла и горячей воды

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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Жители жалуются на холод в домах Фото:

Жители екатеринбургского поселка Птицефабрика жалуются больше суток провели без отопления и горячей воды. Об этом URA.RU рассказала местная жительница.

«В общем, тепла нет со вчерашнего утра. Но я еще вечером 31 марта поняла, что у меня остывают батареи в комнате. У меня комната угловая, и это перманентная проблема, остывает стояк — звоню в диспетчерскую — слесарь там чего-то продувает, и так на сутки. В феврале даже каждый день звонила им. А вчера вечером поняла, что из горячего крана вода еле теплая. Пропускала минут 15-20, в итоге помылась такой водой вчера», — рассказала жительница.

Она отметила, что местные жители обращались в департамент Государственного жилищного и строительного надзора по Свердловской области. Но ответа добиться не удалось. «На подъезде висит объявление, что снижен режим работы отопления и горячей воды, до 4 апреля», — уточнила жительница.

Журналист URA.RU обратился в ведомство за комментарием. На момент публикации ответа не поступила. Также не удалось получить комментарий в пресс-службе екатеринбургского «Водоканала» — никто не взял трубку.

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Жители екатеринбургского поселка Птицефабрика жалуются больше суток провели без отопления и горячей воды. Об этом URA.RU рассказала местная жительница. «В общем, тепла нет со вчерашнего утра. Но я еще вечером 31 марта поняла, что у меня остывают батареи в комнате. У меня комната угловая, и это перманентная проблема, остывает стояк — звоню в диспетчерскую — слесарь там чего-то продувает, и так на сутки. В феврале даже каждый день звонила им. А вчера вечером поняла, что из горячего крана вода еле теплая. Пропускала минут 15-20, в итоге помылась такой водой вчера», — рассказала жительница. Она отметила, что местные жители обращались в департамент Государственного жилищного и строительного надзора по Свердловской области. Но ответа добиться не удалось. «На подъезде висит объявление, что снижен режим работы отопления и горячей воды, до 4 апреля», — уточнила жительница. Журналист URA.RU обратился в ведомство за комментарием. На момент публикации ответа не поступила. Также не удалось получить комментарий в пресс-службе екатеринбургского «Водоканала» — никто не взял трубку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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