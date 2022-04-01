Микрорайон Екатеринбурга остался без тепла и горячей воды

01 апреля 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Жители жалуются на холод в домах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители екатеринбургского поселка Птицефабрика жалуются больше суток провели без отопления и горячей воды. Об этом URA.RU рассказала местная жительница. «В общем, тепла нет со вчерашнего утра. Но я еще вечером 31 марта поняла, что у меня остывают батареи в комнате. У меня комната угловая, и это перманентная проблема, остывает стояк — звоню в диспетчерскую — слесарь там чего-то продувает, и так на сутки. В феврале даже каждый день звонила им. А вчера вечером поняла, что из горячего крана вода еле теплая. Пропускала минут 15-20, в итоге помылась такой водой вчера», — рассказала жительница. Она отметила, что местные жители обращались в департамент Государственного жилищного и строительного надзора по Свердловской области. Но ответа добиться не удалось. «На подъезде висит объявление, что снижен режим работы отопления и горячей воды, до 4 апреля», — уточнила жительница. Журналист URA.RU обратился в ведомство за комментарием. На момент публикации ответа не поступила. Также не удалось получить комментарий в пресс-службе екатеринбургского «Водоканала» — никто не взял трубку. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители екатеринбургского поселка Птицефабрика жалуются больше суток провели без отопления и горячей воды. Об этом URA.RU рассказала местная жительница. «В общем, тепла нет со вчерашнего утра. Но я еще вечером 31 марта поняла, что у меня остывают батареи в комнате. У меня комната угловая, и это перманентная проблема, остывает стояк — звоню в диспетчерскую — слесарь там чего-то продувает, и так на сутки. В феврале даже каждый день звонила им. А вчера вечером поняла, что из горячего крана вода еле теплая. Пропускала минут 15-20, в итоге помылась такой водой вчера», — рассказала жительница. Она отметила, что местные жители обращались в департамент Государственного жилищного и строительного надзора по Свердловской области. Но ответа добиться не удалось. «На подъезде висит объявление, что снижен режим работы отопления и горячей воды, до 4 апреля», — уточнила жительница. Журналист URA.RU обратился в ведомство за комментарием. На момент публикации ответа не поступила. Также не удалось получить комментарий в пресс-службе екатеринбургского «Водоканала» — никто не взял трубку.